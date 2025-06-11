館長稱中國沒禁翻牆「只需要付VPN」　綠黨團：這是加分還扣分？

記者杜冠霖／台北報導

網紅「館長」陳之漢昨（10日）搭機前往上海，預計15日返台，期間將走訪上海及杭州多個知名景點，在抵達中國後於YouTube直播全過程。對於媒體詢問，民進黨立院黨團今回應，館長說中國並沒有限網，只要加購VPN，但這不是網路言論自由管控嗎？他也說中國廁所有門，這些發言到底是得分還是扣分？中國透過網紅影響力認知作戰，也不能輕忽。

▲網紅館長。（圖／攝影中心翻攝）



對於館長赴中行，民進黨團幹事長吳思瑤表示，館長到中國去想當然爾也觀察他諸多發言，已成為不折不扣統戰樣板，他說中國並沒有限網，只要加購VPN就可以，這不是網路言論自由管控嗎？他也說中國廁所有門，這些發言到底是得分還是扣分？

吳思瑤也呼籲，任何網紅、公眾人物發言要謹慎，否則傷害的是民眾情感，中國透過網紅影響力認知作戰，也不能輕忽。

至於馬英九將赴中，吳思瑤表示，馬英九要代表國民黨參與中國海峽論壇，搭配國共認知作戰一條龍，由王滬寧親自下達指令，啟動對民進黨立委的抹黑攻擊，港媒鋪天蓋地抹黑、台灣紅媒接力加料，國民黨再接棒下去，這種一條龍操作也會在馬英九赴中後達到高峰。

吳思瑤指出，馬英九過去說兩岸關係要聽習近平，但她要告訴馬英九，兩岸關係要聽台灣人民的。馬英九代表國民黨前往論壇，恐怕是為大罷免添柴火，當藍營縣市首長望之卻步，他們都知道要謹言慎行，馬英九還如此高調前往，把劇本演下去，只能祝福他跟這些國民黨即將被罷免的立委了。