看完館長直播很失望「然後就被館粉出征了」　他嘆：只能說好話？

▲館長10日前去上海。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日去上海旅遊，還開直播，吸引超過20萬人觀看。只是，國民黨桃園市議員詹江村看了之後，卻對館長的掌鏡超級失望，「到底是有多自戀啊？」結果此話一出，他卻被館粉出征，「我在協助館長啊！館粉是在激動什麼？」

詹江村昨晚在臉書發文表示，他對館長的掌鏡超級失望，「到底是有多自戀啊？」結果居然有人說，是因為設備不齊所致，但鏡頭角度跟設備有何關係？根本是藉口。他也說，館長說上海漂亮，但「為什麼鏡頭不敢帶一下？到底是有多沒辦法見人？」如果從頭到尾都只拍館長的臉，在直播間開直播就可以了。

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只是此話一出，詹江村稍早便發文透露，「我被館粉出征！」他坦言，自己確實對館長的直播充滿期待，所以還打電話給歷史哥，而對方也馬上打電話跟館長視訊，「我請歷史哥跟館長說，旅遊直播的視角，掌鏡者應該盡量以直播主視角，讓觀眾看到館長看到的」，而不是做成政論節目式，特寫館長和嘉賓。

詹江村接著說，他沒想到自己提出建議，卻反而被罵，「很多人噴我不團結，噴我蹭館長，噴我自己想看上海，不會自己去喔！幹嘛要求館長的掌鏡。」但館長的用意不就是要台灣看清楚當地狀況嗎？他是在協助館長，「館粉是在激動什麼？甚至還有我自己都粉絲頁跑來罵我！只能說好話，連善意的評論都不行？」