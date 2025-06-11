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中國積極演練「入侵台灣」　美防長：步步進逼的威脅

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍對台灣加大軍事活動，被美軍將領指為「為武統而進行的演練」。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日表示，中國是美國「步步進逼的威脅」（pacing threat），不僅正在進行重大軍事擴張，甚至積極演練入侵台灣，而威嚇中國正是五角大廈在印太地區的首要任務。

赫格塞斯、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席眾議院撥款委員會國防小組聽證會，在書面聲明中，發布嚴厲警告。

凱恩指出，解放軍持續透過「多面向施壓行動」展現不斷擴張的軍事能力，針對台灣挑釁軍事行動，不論在範圍、規模、頻率、複雜度方面皆日益增長，而且「不是例行演習，而是為武統而進行的演練」。

赫格塞斯也表示，「我們步步進逼的威脅是共產中國」，北京正在進行重大軍事擴張，包括快速增長的先進潛艦、軍艦、軍機、衛星數量、核武部隊，以及日益危險的飛彈威脅與網路能力，積極演練入侵台灣，這是為了印太地區的戰爭做準備，以利主導該地區，進而稱霸全球。

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲赫格塞斯形容，中國是美國「步步進逼的威脅」。（圖／路透）

赫格塞斯指出，一旦中國成功，恐怕破壞美國再工業化，甚至扼殺美國經濟，這種情況絕對不能發生。而川普政府的政策是「憑實力確保和平」（peace through strength），有必要重振美國停滯的國防工業，因為唯有擁有全球最強大、最具殺傷力的軍隊，專注保護並促進美國利益，才能嚇阻對手，在必要時刻的任何潛在衝突之中勝出。

此外，赫格塞斯也提出美軍具體行動方針，包括強化在第一島鏈阻止中國侵略的能力、加強西太平洋前沿部署、與盟友及夥伴密切合作，並且敦促日本、菲律賓、澳洲、印度等國提升自身國防投資，以利擁有足夠軍事能力及基礎設施，嚇阻中國的挑戰。

凱恩及赫格塞斯的說法，呼應了美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）5月初的言論。金融時報報導，他當時在一場論壇上表示，解放軍大幅提高軍事活動強度，並且針對台灣演練「各種軍事行動」，情勢正在「迅速沸騰」。

 
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