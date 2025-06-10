「王鴻薇的分身」林岳龍涉入共諜案　最後貼文在酸沈伯洋父賣台

▲林岳龍 。（圖／翻攝林岳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

長期在藍營立委擔任助理、現為國民黨台北市議員王欣儀助理的林岳龍涉入共諜案。據悉，林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等多位國民黨立委的助理。林岳龍更曾自稱是「王鴻薇的分身」協助跑行程。綠委郭昱晴表示，當初她辦公室有一個待不到16天，只負責做圖卡剪影片的盛姓助理涉案，王鴻薇，許宇甄像撿到槍一樣，回力鏢來得又急又快。綠委郭國文則質疑，林岳龍粉絲專頁最新貼文，就是在抹紅沈伯洋，一個捲入共諜案的人這麼努力攻擊沈伯洋。

對於藍營共諜案，綠委郭昱晴表示，當初王鴻薇，許宇甄看到在她辦公室去年7月（休會時）曾經短暫待不到16天，只負責做圖卡剪影片的盛姓助理涉案，像撿到槍一樣，尤其同一樓的許宇甄看到我的門口掛著共匪不滅、誓不罷休的旗幟時，大酸特酸。我們辦公室主動配合調查，案發後也確定盛姓助理在辦公室時間沒向各部會索資。

郭昱晴直言，好了吧，回力鏢來得又急又快，要不要好好介紹一下妳們幾位請過的這位林姓助理？他還擔任過國民黨台北市黨部發言人。

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綠委郭國文強調，自己絕對支持嚴辦共諜，不管哪個陣營都應該徹查，且公平對待，不過就媒體曝光而言，不禁讓人質疑，當初綠營共諜案，明明涉案人的姓名、過去經歷、甚至私生活都被挖出，怎麼同樣是共諜案，整篇報導不只沒有寫出林岳龍全名，甚至連他是王欣儀助理、黨部發言人的身分都保密？

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郭國文指出，更好笑的是，林岳龍粉絲專頁最新的貼文，就是在抹紅沈伯洋，一個捲入共諜案的人這麼努力攻擊沈伯洋，更坐實媒體爆料，一切都是中國國安部下令的計畫。



