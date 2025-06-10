台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

▲日本駐北京大使金杉憲治。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

日本駐北京大使金杉憲治今（10）日出席一場公開活動，他在被問及「台灣有事」時表態，日本的立場自1972年中日建交之後就未改變，也不希望看到因台灣議題而生的衝突，他相信兩岸有足夠的智慧和平解決這個問題。

中國人民大學重陽金融研究院「大使講壇」第十場今日舉行，特邀日本駐北京大使金杉憲治以「日中關係的未來」為題發表演講，解析日中關係的未來前景與合作機遇。

日本前首相安倍晉三於2021年12月提出「台灣有事就是日本有事」之後，台灣議題成為中日關係發展過程當中繞不開的話題。日本首相石破茂於上任前曾訪問台灣，當被問及「台灣有事怎麼辦」時，他表示「日本不應該表態」。

在今日演講的問答時間，有聽眾向金杉憲治提問，在當前的國際形勢之下，日本政府對於台灣議題的表述或態度可能有哪些方面的堅持，又可能有哪些方面的調整？

金杉憲治回應，中日於1972年建交，台灣也是當時必須解決的一個問題；在中日聯合聲明中，日本對於台灣問題有非常明確的表態，「我們的立場自1972年開始就沒有改變過」。

▲金杉憲治人大重陽金融研究院「大使講壇」。（圖／記者陳冠宇攝）

根據1972年9月29日簽署的中日聯合聲明中文文本，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分；日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

《東森新媒體ETtoday》向金杉憲治追問，是否同意日本應加強準備或防範「台灣有事」的狀況發生？若是，日本應如何做準備？這些準備是否可能使中日關係陷入緊張？

對此，金杉憲治指出，日本希望在這個地區（指台海）維持和平、穩定與繁榮，「我們不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突」。

金杉憲治接著強調，他相信（兩岸）雙方都有足夠的智慧，以和平方式解決這個問題，「這是我的希望，也是我的期待。」