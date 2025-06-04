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大陸 大陸焦點 特派現場

點名賴清德「詆毀大陸制度」　國台辦斥激化兩岸對立

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦今（4）日晚間發表一則「答記者問」，在未指明具體言論或事件的情況下，直接點名賴清德「詆毀大陸社會制度」，是「惡意抹黑攻擊大陸」、「激化兩岸對立」，並反指賴政府才是「假民主、真獨裁」。

今日稍早，大陸國台辦發言人朱鳳蓮發布一則「答記者問」，針對陸委會指海峽兩岸中華文化峰會是「統戰性質非常強烈的大拜拜活動」做出反駁與批評。方才，朱鳳蓮又再發出今日第二則「答記者問」。

值得注意的是，朱鳳蓮發布的第二則「答記者問」，問題為「賴清德及民進黨當局近來接連發表詆毀大陸社會制度的言論。對此有何評論？」，並未明確指出所指涉的言論為何。

就該問題，朱鳳蓮回應稱，「賴清德及民進黨當局信口雌黃、顛倒黑白，炒作『大陸威脅』，延續『民主對抗威權』虛假敘事，惡意抹黑攻擊大陸，試圖混淆視聽，激化兩岸對立，愚弄島內民眾，誤導國際輿論，用心極其險惡，手段極其卑劣。」

朱鳳蓮還批評，「民進黨當局在島內大搞『綠色恐怖』，打壓迫害異己；在兩岸關係上製造『寒蟬效應』，禁錮台灣民眾行動和言論自由；在國際社會打著『民主』的幌子招搖撞騙，妄圖挑戰堅持一個中國原則的國際格局。」

朱鳳蓮最後稱，民進黨當局的所作所為完全違背民主精神，其「假民主、真獨裁」的本質早已被世人看穿，遭到台灣同胞的譴責。

此前，大陸國台辦回應賴清德總統520就職周年談話時，以「台灣地區領導人」指稱他，並未直接點名，這被外界解讀為較過往態度稍加和緩。未料，僅兩週過後，國台辦又在「答記者問」中點名賴清德。

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