金正恩核設施再擴張！IAEA揭寧邊動工新基地　外觀神似平壤近郊

▲北韓寧邊核武設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來持續深化發展核武與導彈技術。對此，國際原子能機構（IAEA）在理事會上的報告指出，北韓西北部的寧邊疑似正在興建核相關設施，其特徵與平壤近郊的核武設施相似。

根據日媒《共同社》，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）於當地時間9日，在例行實施的理事會上透露，北韓疑似在寧邊興建新的核武相關設施，其特徵恰巧與首都平壤近郊降仙站的核武相關設施類似。

對此，國際原子能機構再度針對北韓核武研發表示遺憾。

日本外交當局消息人士透露，日本在此次國際原子能機構的理事會上，透過發表聯合聲明，針對北韓核武研發的相關動向表達擔憂。

▲金正恩今年1月視察北韓境內某座未對外公開的核武相關設施。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓官媒《朝中社》曾於去年9月、今年1月報導北韓最高領導人金正恩前往視察核物質生產基地與核武研究所的消息，且罕見對外公開設施內部的相片，不過在這兩次的報導中，並未詳細公開核物質生產基地和核武研究所的詳細位置。

根據《韓聯社》，南韓外交部針對北韓核武研發動向表示，「（南韓）政府與美國等友邦國家進行緊密合作，持續關注北韓核武設施與核武相關活動。在此呼籲，北韓應該立刻中斷所有的核武活動，並重新回到非核化與對話的道路。」