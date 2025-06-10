南韓新總統長子周末結婚！網友威脅恐攻「一舉殲滅」　警方要查了

▲南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明才於上周宣誓就職，然而其現年33歲的長子李東鎬便預計周末在首爾三清閣與戀愛多年的另一伴完婚。不過，受到先前涉嫌賭博、性交易等醜聞影響，李在明對於長子的婚禮似乎相當低調，僅向周遭幾名相關人事發送請帖。如今，有人在社群平台發布文章，宣稱要在婚禮發起恐攻。

根據《韓聯社》，李在明長子李東鎬的婚禮預計14日在首爾市三清閣舉行，然而警方卻於今（10）日指出，首爾城北警察署昨（9）日晚間接獲民眾報案，發現在社群平台Threads上，疑似有不明人士以「一舉殲滅」標註、並附上三清閣附近的衛星地圖，威脅要在結婚典禮現場針對李在明一家人發起恐怖攻擊。

警方在接獲報案後，已經展開調查，盼能揪出發文者。

▲李在明、金惠京年輕時在京畿道城南市買房，並生下2子。（圖／李在明競選團隊）

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明周遭知情人士和共同民主黨相關人士透露，其實李東鎬和另一半已經交往多年，而該名女性甚至曾於第20屆總統大選中，在李在明的競選團隊內工作，受到新冠疫情影響，加上無法搶到滿意的結婚典禮會場，於是小倆口的結婚日期才順延至今年6月。

只不過，在決定結婚日期的時候，根本尚未預料到時任南韓總統尹錫悅會在去年12月發起戒嚴、並在今年4月罷免下台，也未能預料到總統大選會在今年6月實施。

▼南韓網友在threads發文，宣稱要在李東鎬婚禮發起恐攻。（圖／翻攝自韓網）

▲李在明的長子，李東鎬。（圖／翻攝自namuwiki）

韓媒《市場經濟》取得李東鎬的結婚請帖，發現上面並未印有新郎、新娘的照片，只有調查確認是否會出席婚禮的欄位，顯示李在明、金惠京夫婦只打算低調籌備、進行長子的婚禮，而在14日婚禮結束後，李在明將趕場搭機飛往加拿大，出席15至17日由加拿大主辦的七大工業國組織（G7）峰會。

據悉，李在明的長子李東鎬從過去以來便深陷多起爭議。2021年12月，他被爆出曾於2019至2020年在美國線上非法賭博網站匿名留言，且曾在某線上撲克網路論壇，以「我好想贏」的名稱分享在京畿道城南市盆唐區亭子洞某SPA按摩會館的心得，疑似是接受性交易，且2021年10月至12月還曾在社群媒體上向女藝人傳送涉及猥褻與性騷擾的訊息。