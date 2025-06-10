　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呂秋遠孩子生母「6／20現身地檢署」　作家H曝動機：證明她不笨

▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

▲呂秋遠孩子生母將現身地檢署。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

記者施怡妏／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，孩子生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播還原事情真相。作家H突然宣布，決定委任律師林沄蓁為抗告律師，因為自從去年2月分手後，前任不斷在網路上指控他是「恐怖情人」，預計6月20日上午10時，前往台北地檢署出席偵查庭，林律師也會一同出席。

作家H稍早在臉書發文，去年二月底分手後，前任透過電視媒體、網路短影音與文章頻頻抹黑他為「恐怖情人」，因此他公開女私下不為人知的另一面，卻遭對方以文字的語意認知差異，控告他妨害名譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作家H質疑女生藉此操作輿論、賺取流量與業配，因此將於6月20號上午10點，到台北地方檢察署上「偵查庭」說明事情來由，「本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師，屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！」

▲作家H委任林沄蓁擔任他的律師。（圖／翻攝自作家H臉書）

▲作家H委任林沄蓁擔任他的律師。（圖／翻攝自作家H臉書）

作家H強調，此舉不是想要呼應任何無腦人士的挑撥，早在直播當天，聽完林律師被家暴的經歷後，就和林律師說好了，「一個被小孩生父抹黑的家事律師，幫一個被前任抹黑的作家抗告。如果成功，沒有被起訴，那就足以證明，林律師並不像某些人口中所說的，『笨』！」

作家H表示，即便最後不幸被起訴，也只是因為自己答辯的技巧不優，和林律師無關，「因為偵查庭裡，律師並無權力插話！如果我幸運不被起訴，那就說明一件事，抹黑，只會讓受傷的人更堅強！並且，讓說閒話的人閉嘴！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國5嚴重車禍！　駕駛卡車內亡
快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記
颱風最快明生成！校方宣布恐「線上畢典」　畢業生崩潰
出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機
當平和大使！　館長今出發上海「6天行程曝光」
搶先更新iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什
民進黨工當共諜20年！連賴清德都賣　遭求刑30年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

鄭光遠7月降薪接掌台鐵　產工喊「提升安全和待遇」2訴求

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

鄭光遠7月降薪接掌台鐵　產工喊「提升安全和待遇」2訴求

林昀儒「超車」法國眼鏡哥！　睽違8個月重返世界前10

iOS 26 Beta測試中　最大視覺改版惹議：設計創新還是舊瓶新裝？

習近平致電南韓總統李在明！強調戰略夥伴關係：中韓是搬不走的鄰居

高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

快訊／32架次共機早上出海　配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

這款Switch 2新作品評價僅50分...外媒嘆「不值得購買」

民進黨共諜案4人遭起訴　黃國昌：賴清德要繼續包庇吳釗燮？

中國科學家「信封裝蠕蟲生物材料」　入境美國被捕

《影后》林廷憶合作菅田將暉「苦練日文8個月」　曝國際試鏡過程

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

生活熱門新聞

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風最快明生成！　路徑曝光

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

不愛已讀的人「見6字」秒急了　大票認證：直接回電

更多熱門

相關新聞

當平和大使！館長今出發上海「6天行程曝光」

當平和大使！館長今出發上海「6天行程曝光」

網紅「館長」陳之漢5日宣布拿到台胞證了，將前往上海，過程會全程直播。館長表示，今（10日）下午就會搭機前往上海，15日返台，期間將走訪上海及杭州多個知名景，希望大家看到最真實的樣貌，他也強調，這次的行程都沒有事前安排，也沒有預定，如果這趟旅程順利的話，之後會安排無數次。

薔薔被問NanaQ秒變臉　「當場大飆粗口全被拍」

薔薔被問NanaQ秒變臉　「當場大飆粗口全被拍」

YTR荒姨結婚了！　「甜曬愛的身分證」

YTR荒姨結婚了！　「甜曬愛的身分證」

他點名2案例「家寧紅回來很容易」！一票搖頭

他點名2案例「家寧紅回來很容易」！一票搖頭

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

關鍵字：

私生子律師網紅作家H抗告

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

颱風最快明生成！　路徑曝光

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面