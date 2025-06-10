呂秋遠孩子生母「6／20現身地檢署」　作家H曝動機：證明她不笨

▲呂秋遠孩子生母將現身地檢署。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）



記者施怡妏／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，孩子生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播還原事情真相。作家H突然宣布，決定委任律師林沄蓁為抗告律師，因為自從去年2月分手後，前任不斷在網路上指控他是「恐怖情人」，預計6月20日上午10時，前往台北地檢署出席偵查庭，林律師也會一同出席。

作家H稍早在臉書發文，去年二月底分手後，前任透過電視媒體、網路短影音與文章頻頻抹黑他為「恐怖情人」，因此他公開女私下不為人知的另一面，卻遭對方以文字的語意認知差異，控告他妨害名譽。

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作家H質疑女生藉此操作輿論、賺取流量與業配，因此將於6月20號上午10點，到台北地方檢察署上「偵查庭」說明事情來由，「本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師，屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！」

▲作家H委任林沄蓁擔任他的律師。（圖／翻攝自作家H臉書）



作家H強調，此舉不是想要呼應任何無腦人士的挑撥，早在直播當天，聽完林律師被家暴的經歷後，就和林律師說好了，「一個被小孩生父抹黑的家事律師，幫一個被前任抹黑的作家抗告。如果成功，沒有被起訴，那就足以證明，林律師並不像某些人口中所說的，『笨』！」

作家H表示，即便最後不幸被起訴，也只是因為自己答辯的技巧不優，和林律師無關，「因為偵查庭裡，律師並無權力插話！如果我幸運不被起訴，那就說明一件事，抹黑，只會讓受傷的人更堅強！並且，讓說閒話的人閉嘴！」