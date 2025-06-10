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當平和大使！館長今出發上海「6天行程曝光」：順利的話會常去

▲館長的台胞證辦好了。（圖／翻攝自館長FB）

▲館長今日出發上海。（圖／翻攝自館長FB）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢5日宣布拿到台胞證了，將前往上海，過程會全程直播。館長表示，今（10日）下午就會搭機前往上海，15日返台，期間將走訪上海及杭州多個知名景，希望大家看到最真實的樣貌，他也強調，這次的行程都沒有事前安排，也沒有預定，如果這趟旅程順利的話，之後會安排無數次。

館長透露，下午2點會在桃園機場集合，當晚抵達上海後搭乘磁浮列車前往飯店，並進行直播測試。11日遊覽徐家匯、外灘南京路及夜遊黃浦江；12日前往朱家角、豫園老城隍商圈；13日探訪陸家嘴、東方明珠，並參加宮宴（沈浸式宮廷晚宴）；14日搭高鐵至杭州，遊覽西湖及明清河坊街；15日返台前將造訪靜安寺及上海新天地。

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館長進一步指出，到飯店會開始測試直播裝備，順利的話11日早上9-10點就能開直播，「會從飯店，我住的房間開始直播」。他透露，這次的鏡頭是選最好的，畫面最清晰、最廣，讓大家看到最完整的上海城市風光，「他們說設備可以打到2K，夠清楚了啦，錢花下去大家自己看。」

館長也提到，因為沒有申請空拍機拍攝，也不知道如何申請，所以沒辦法使用，「我也想空拍直播阿，空拍多屌阿，這次的行程也沒有預定，畢竟第一次總是要比較真，如果這次去順利，我就會安排無數次」。

據了解，館長上月表示，即將前往中國，將會「全程開直播」，強調此趟行程沒有收錢，還稱自己是「和平大使」。而國台辦發言人陳斌華針對館長赴陸一事表示，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山與品嚐各地美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活，基於善意、實事求是向兩岸民眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解，「相信這位網紅（指館長）來大陸之行一定會順利順心！」

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