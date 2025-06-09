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監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

高雄監獄管理員（左）逼受刑人（右）口交，檢方調查後，起訴管理員。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲高雄監獄管理員（左）逼受刑人（右）口交，檢方調查後，起訴管理員。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

香港賣座電影《監獄風雲》中，管理員欺壓受刑人的情節，在台灣的監獄真實上演，本刊最近陸續接獲來自高雄、嘉義、台東監獄受刑人的投訴信，指控管理人員性侵、施暴、誣陷，但獄方卻包庇縱容，亂象叢生，導致被害受刑人身心俱疲，甚至因此罹患憂鬱症。

其中最誇張的，是高雄地方法院最近審理的1件男男性侵案，案件發生在高雄監獄，2023年5月，1名葉姓戒護科管理員調到某工場擔任主管，他對受刑人態度囂張，常破口大罵，甚至出言恐嚇，受刑人都很怕他，但他對1名受刑人A先生卻情有獨鍾，不僅說話好聲好氣，言談中還透露出愛意，A先生受寵若驚，又不好冒犯，只能想辦法遠離他的視線。

不過，2023年11月21日下午，葉姓主管卻趁A先生上工之際，刻意將其他受刑人支開，然後把A先生叫到沒有監視器的庫房，當著A先生的面把褲子脫下，要求A先生幫他口交。A先生當然不願意，正準備逃離現場，沒想到葉姓主管竟大聲喝斥，恐嚇A先生若不照做，一定會想辦法整他，讓他在監獄裡沒有好日子過，還要讓他求生不得、求死不能！A先生畏懼對方的權勢，擔心不照做將永無寧日，只好被迫配合，幫葉口交。

高雄監獄管理員趁受刑人到工場上工，把對方帶進庫房性侵。資料照片，圖非當事人。

▲高雄監獄管理員趁受刑人到工場上工，把對方帶進庫房性侵。資料照片，圖非當事人。

葉姓主管食髓知味，同年12月5日上午、6日下午，又以威逼脅迫的方式，強迫A先生幫他口交，地點一樣在工場庫房、監視器死角處，A先生雖不願意，但迫於無奈，最後只能委屈就範。

一再遭到葉姓主管侵犯，A先生情緒崩潰，卻有苦難言，也不敢向上申訴，經常徹夜難眠。某天深夜，他實在忍不住委屈，向同房獄友訴說遭葉性侵的經過，獄友聽完大為震驚，除了安慰A先生，也鼓勵他向其他主管陳情、申訴，但A先生擔心獄方官官相護，自己會被清算整肅。

幾天後，A先生又趁上工的機會，向另外2名同工場的受刑人訴說委屈，並在獄友的建議下，向獄方聲請保外就醫、看精神科，結果醫師診斷，他罹患創傷後壓力症候群，醫師追問後，得知他的狀況，鼓勵他檢舉，最後在醫師、獄友的勸說下，A先生終於鼓起勇氣，趁葉姓主管休假時，向另1名主管陳述遭葉性侵的經過，該主管認為事態嚴重，立即向獄方高層報告。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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