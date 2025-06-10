最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

▲南海熱帶系統92W發展中。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

最新歐美系集路徑模擬圖曝！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六熱帶系統（熱帶性低氣壓或颱風）外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。

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▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式路徑模擬圖（上圖）顯示，南海熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，周六前後在廣東一帶登陸；美國系集模式有類似模擬（下圖），但登陸的時間、地點都有差異。（圖／翻攝Weathernerd）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部水氣漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高。

吳德榮說，周四至周六熱帶系統（熱帶低壓或颱風）外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢；周四以東半部、南部的機率最高；周五起則影響範圍擴大，氣溫則因降雨而稍降。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，周六前後在廣東一帶登陸；美國系集模式（GEFS）有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異，兩模式模擬直接侵台的機率都很低，對台灣主要是其外圍水氣的間接威脅，由於各國模式不可避免的都有誤差，且還會再調整，應持續注意最新資料。

吳德榮分析，周日至下周三各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。