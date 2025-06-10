颱風可能生成　「雨最大」地區曝

▲南海低壓持續發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「蝴蝶」可能生成！中央氣象署預報員林定宜表示，南海的低氣壓今天可能增強成熱帶性低氣壓，未來也有機會變颱風，預估朝珠江口、雷州半島前進；周四至周六受熱帶低壓或颱風外圍雲系影響，周四、周五南部、東南部、其他山區有大雨發生機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天吹偏東至東南風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周三東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜分析，南海的低壓今天可能增強成熱帶低壓，未來也有機會變颱風，但什麼時候不太一定，還要再觀察，可能朝珠江口、雷州半島方向前進；至於在菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估周四後不太有發展。

林定宜說，周四至周六熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，中南部、東部、東南部比較可能下雨，周四、周五南部、東南部、其他山區有大雨機率；周六中南部較易降雨，東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周日、下周一吹西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周二太平洋高壓增強，恢復高溫炎熱天氣型態。

▼未來降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

