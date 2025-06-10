埔榮鼓勵預立醫療諮商還助癌友器捐　安寧不是放棄生命

▲埔榮安寧病房陪伴罹癌病患走完人生最後旅程。（圖／資料照片，台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

人的一生要如何「善終」是普受重視的議題，臺中榮總埔里分院指出，透過參與「預立醫療照護諮商」，不但可趁意識清楚時決定自己所期待的重要醫療選擇，甚至器官捐贈，也可理解「安寧緩和醫療不等於放棄急救」的概念，達到以善意圓滿善終的目的。

中榮埔里分院社工室為讓就診民眾能了解「病人自主的醫療選擇」，並響應器官捐贈宣導月活動，日前特別辦理「人生旅程終點的醫療選擇」講座，邀請民眾共同認識安寧緩和、預立醫療照護諮商以及器官捐贈的人生課題。

社工師林春華表示，很多民眾都會對安寧緩和醫療有所誤解，以為是隨便放棄自己的生命，但在生命最後時刻，如果沒有先清楚地提及自己的醫療選擇，就可能讓家人面臨親情與醫療之間的矛盾折磨，《病人自主權利法》因此於108年上路，鼓勵民眾針對未來可能面臨不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智症等疾病，先寫下屬意的醫療決策、人工營養及流體餵養方式；目前健保已有針對六大對象提供預立醫療照護諮商費用，該院更免費提供「低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明、長照的日照服務使用者及榮民」進行諮商。

▲▼臺中榮總埔里分院社工室日前辦理「人生旅程終點的醫療選擇」講座。

林春華於講座最後提到，「器官捐贈」也是生命最後可以做的選項之一，而器捐需要「天時、地利、人和」，醫療評估會進行抽血檢驗，並與時間賽跑，才有可能完成捐贈流程；該院除曾協助85歲長者完成雙眼眼角膜捐贈，也曾協助立志要做器官捐贈，但因罹癌而只能捐贈眼角膜的病友，經家屬支持和一連串的緊急抽血、角膜評估等後，終於完成捐贈摘取手術，圓滿患者與家屬助人的善念。

在場民眾於講座後紛紛表示更了解預立醫療選擇的重要性，以及器官捐贈的流程、嚴謹以及補助資訊；院長張仁義指出，該院提供有安寧緩和療護病房、共同照護及居家安寧，讓讓病人有尊嚴地走完生命最後一哩路，器捐方面也由醫護人員及器官捐贈協調師共同協助圓滿病人的心願，若民眾想了解相關資訊，可至社工室洽詢並填寫器官捐贈註記同意書。