護理人員流動率高、工作壓力大　埔榮近4年3度調薪累計11%留人

▲臺中榮總埔里分院逐年為護理人員調薪、優化職場環境。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

全台護理人員流動率偏高，基層醫護工作壓力沉重，已成為急待解決的社會問題；臺中榮總埔里分院因此於今年針對院內約用護理人員調薪3%，近四年來更已三度調薪、累計調薪達11%，以體恤其辛勞與專業付出，並提升工作滿意度與職場留任意願。

中榮埔里分院表示，為響應政府推動的公務人員調薪政策，自2022年起針對護理人員逐年調整薪資，包括2022年4%、2024年4%，以及2025年3%；另為進一步打造友善且安全的照護環境，該院亦積極落實三班護病比制度，確保每班護理人力充足，以減輕護理人員負擔，並維護病人照護品質。

而在專業技術要求較高的手術室單位，埔榮醫院表示除調薪外，原已發放每月6000元之工作激勵獎金，自今年起再加碼發放每月6000元之「手術室工作津貼」，肯定其在高壓、高風險環境下的專業貢獻與辛勞。

埔榮院長張仁義表示，面對日益嚴峻的人力挑戰與醫療環境變遷，院方將持續透過薪酬優化、工作制度改善、職涯發展支持與專業激勵機制，打造具吸引力且可永續發展的護理職場環境，進而提升留任率與團隊向心力。