台南民宅水龍頭遭打開狂流40分鐘　鄰居「被單遮臉」被認出

記者林東良／台南報導

台南市一名楊姓網友日前深夜發現家中自來水持續流動，追查才驚見水管竟被插入水溝、白白流掉長達40分鐘，網友調閱監視器畫面，赫然發現鄰居「用被單遮臉」作案，令人震驚又氣憤，市警六分局警方傳喚涉案人60多歲林男到案說明，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南一戶人家遭人打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

楊姓網友表示，事發在6月8日深夜約11時許，準備就寢前上廁所，意外聽到家中頂樓加壓馬達異常作動，才警覺可能有漏水情形，結果發現騎樓的自來水龍頭被打開，水管被插進水溝狂流。網友：「台南正逢缺水期，這種惡作劇根本毫無人性！」更讓他無法接受的是，從監視器影像中清楚可見一名男子刻意用被單包頭遮臉、偷偷將水龍頭打開。「你以為蓋住臉我們就不知道是你嗎？」網友痛批對方行徑幼稚可笑，甚至直言：「現在真的不想再和這樣的人做鄰居。」

楊姓網友指出，平時與奶奶一同居住，生活樸實，水費一期也要5、6百元，他已至警局報案，並強調即使隔天要早起工作，也堅持捍衛基本權益。楊姓網友及其奶奶說，他發現涉案人之前就有這種偷偷使用他家自來水的行為，也有時會來他家騎樓吐口水，他認為此風不可長，所以才提告。

台南市警局第六分局大林派出所所長陳重羽證實，警方於案發當晚接獲報案，調閱監視器後已鎖定嫌疑人60多歲林姓男子，並通知其到案。全案依刑法竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，在本案發生前2天，楊姓網友鄰居也涉嫌打開被害人住處騎樓前所有的水龍頭灑水在地上，楊姓網友從監視器獲悉曾質間對方，惟對方回應是要「散熱」，楊姓網友也檢具證據向市警六分局警方報案提告竊盜，未料事隔2天，涉案人竟涉嫌再偷「放水」，疑意圖造成被害人水費損失。