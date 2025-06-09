　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南民宅水龍頭遭打開狂流40分鐘　鄰居「被單遮臉」被認出

記者林東良／台南報導

台南市一名楊姓網友日前深夜發現家中自來水持續流動，追查才驚見水管竟被插入水溝、白白流掉長達40分鐘，網友調閱監視器畫面，赫然發現鄰居「用被單遮臉」作案，令人震驚又氣憤，市警六分局警方傳喚涉案人60多歲林男到案說明，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南一戶人家遭人趁深夜打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

▲台南一戶人家遭人打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

▲台南一戶人家遭人趁深夜打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

楊姓網友表示，事發在6月8日深夜約11時許，準備就寢前上廁所，意外聽到家中頂樓加壓馬達異常作動，才警覺可能有漏水情形，結果發現騎樓的自來水龍頭被打開，水管被插進水溝狂流。網友：「台南正逢缺水期，這種惡作劇根本毫無人性！」更讓他無法接受的是，從監視器影像中清楚可見一名男子刻意用被單包頭遮臉、偷偷將水龍頭打開。「你以為蓋住臉我們就不知道是你嗎？」網友痛批對方行徑幼稚可笑，甚至直言：「現在真的不想再和這樣的人做鄰居。」

▲台南一戶人家遭人趁深夜打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

楊姓網友指出，平時與奶奶一同居住，生活樸實，水費一期也要5、6百元，他已至警局報案，並強調即使隔天要早起工作，也堅持捍衛基本權益。楊姓網友及其奶奶說，他發現涉案人之前就有這種偷偷使用他家自來水的行為，也有時會來他家騎樓吐口水，他認為此風不可長，所以才提告。

▲台南一戶人家遭人趁深夜打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

台南市警局第六分局大林派出所所長陳重羽證實，警方於案發當晚接獲報案，調閱監視器後已鎖定嫌疑人60多歲林姓男子，並通知其到案。全案依刑法竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南一戶人家遭人趁深夜打開自來水閥門，水狂流40分鐘，警方傳喚涉案林姓男子到說明，依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／翻攝自/threads/q156651）

據了解，在本案發生前2天，楊姓網友鄰居也涉嫌打開被害人住處騎樓前所有的水龍頭灑水在地上，楊姓網友從監視器獲悉曾質間對方，惟對方回應是要「散熱」，楊姓網友也檢具證據向市警六分局警方報案提告竊盜，未料事隔2天，涉案人竟涉嫌再偷「放水」，疑意圖造成被害人水費損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狠父古井棄屍！生母刑期卻多4年　原因曝光
川普派500海軍陸戰隊待命　加州州長嗆「有種抓我」
韓星片酬飆天價！　Netflix扛不住「祭出上限」
保險經理買迷姦藥性侵2女　她一覺不醒送醫急救
摩斯漢堡「發票開出1000萬、200萬」　幸運2門市曝光
2男超商前聊天　慘遭水果刀削鼻濺血
快訊／萬海貨輪海上爆炸畫面曝光！公司發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陣頭猴又來！北市霞海城隍廟遶境「亂踢垃圾被勸阻」3人痛毆民眾

恐怖削鼻！超商聊天以為被取笑怒行兇　2男慘遭水果刀破相濺血

古井棄屍狠父「開水龍頭淹死寶寶」　生母刑期卻多4年...原因曝光

涉收中資參選發走路工　台灣人民共產黨主席3人均無罪理由曝

台南民宅水龍頭遭打開狂流40分鐘　鄰居「被單遮臉」被認出

死囚沈文賓稱壓死者入水僅2、3分鐘　法官斥：她不是水行俠！

超商用餐區中年男「趴桌整晚」　店員清晨喊他無回應已死亡

1天僅給1瓶奶！2歲童慘被「菸燙+毆打」喪命　土城狠心父母遭起訴

宜蘭安農溪泛舟暫停！翻船釀1死5傷　家屬不滿業者處置將提告

犯保士林分會帶馨生人牧場初體驗　與動物親密互動笑聲滿場飛

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

陣頭猴又來！北市霞海城隍廟遶境「亂踢垃圾被勸阻」3人痛毆民眾

恐怖削鼻！超商聊天以為被取笑怒行兇　2男慘遭水果刀破相濺血

古井棄屍狠父「開水龍頭淹死寶寶」　生母刑期卻多4年...原因曝光

涉收中資參選發走路工　台灣人民共產黨主席3人均無罪理由曝

台南民宅水龍頭遭打開狂流40分鐘　鄰居「被單遮臉」被認出

死囚沈文賓稱壓死者入水僅2、3分鐘　法官斥：她不是水行俠！

超商用餐區中年男「趴桌整晚」　店員清晨喊他無回應已死亡

1天僅給1瓶奶！2歲童慘被「菸燙+毆打」喪命　土城狠心父母遭起訴

宜蘭安農溪泛舟暫停！翻船釀1死5傷　家屬不滿業者處置將提告

犯保士林分會帶馨生人牧場初體驗　與動物親密互動笑聲滿場飛

桃園消防協會及菩提山公司捐贈57台血壓計　守護消防同仁健康

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

陣頭猴又來！北市霞海城隍廟遶境「亂踢垃圾被勸阻」3人痛毆民眾

嘉義市警察節慶祝大會表彰模範警察 　警局揭幕新訓練靶場

美國內戰前兆？川普派500海軍陸戰隊待命　加州州長嗆「有種抓我」

漢翔借空軍IDF單座機執行任務發生爆胎　公司：相關人員已懲處

韓星片酬飆天價！　Netflix也扛不住「祭出上限」數字曝光

獨／鄭光遠傳「降薪」上陣接掌台鐵　史哲轉戰高鐵董座呼聲高

萬海旺春輪印度西岸失火、船員棄船　公司證實：2名台籍船員失蹤

想去美國公路遊！情侶「英文都不太好」超抖　網吐真心話

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

社會熱門新聞

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆警

「加害者嬉笑拍照」　被害家長還原逢甲畢典風波

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

花蓮命案！26歲嫌翻供喊「花我很多錢」　石頭砸殺酒店妹

花蓮殘殺酒店妹　凶嫌長相、黑歷史起底

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

饅頭媽陷情感風波　男方開的精品代購店遭轎車衝撞

更多熱門

相關新聞

非法廢土集團回填逾8萬平方公尺　雲檢起訴36人1公司

非法廢土集團回填逾8萬平方公尺　雲檢起訴36人1公司

雲林地檢署長期積極打擊以回填廢土方式破壞農地與國土資源之環境犯罪，自2022年起即針對某不法集團進行追查，經縝密調查後，於2025年5月底偵結，該集團不法獲利共約859萬，依違反廢棄物清理法第46條第3款、第4款等罪嫌，起訴魏姓首腦等36人及1家公司。

陳其邁缺席海安12號演習　抱恙咳不停

陳其邁缺席海安12號演習　抱恙咳不停

Morgan仿古車轉彎失控　內湖撞2車畫面曝

Morgan仿古車轉彎失控　內湖撞2車畫面曝

快訊／謝龍介宣布罷免林俊憲、王定宇失敗

快訊／謝龍介宣布罷免林俊憲、王定宇失敗

孕婦破水遇塞車驚魂！台南和緯警開道5分鐘送醫保平安

孕婦破水遇塞車驚魂！台南和緯警開道5分鐘送醫保平安

關鍵字：

台南民宅水龍頭狂流影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

路徑大變！　颱風可能生成

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

颱風可能生成　最新預測路徑曝

連晨翔主動追求劉品言！　同事升溫戀人「關鍵時機點」曝光

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面