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Uber併購皇冠大車隊　駕駛工會籲「調降25%抽成」避免壟斷

▲▼Uber,優步,多元計程車,租賃車,代僱駕駛,代駕,共享經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲Uber今宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

Uber今宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，但尚需等待主管機關核准。對此，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會發表聲明，呼籲Uber平台調降高達25%抽成，政府維護計程車產業平衡，避免企業以收購方式大規模併吞車隊資源，進一步破壞傳統業者生存空間。

汽車運輸業駕駛員全國總工會表示，過去Uber長期拒絕以運輸業身分經營，造成監管落空與行業混亂，此次透過收購本土車隊方式「具名入場」，雖屬策略性轉換，但至少代表其開始正視台灣法律規範與經營責任，對此表達肯定，但落地不是終點，更是承擔勞工責任、重建產業秩序的起點，也呼籲調降高達25%抽成，並維護計程車產業平衡。

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工會指出，Uber長期對駕駛每單抽成高達25%，若Uber真心想與台灣合作駕駛共好，應立即檢討其抽成機制。另外，政府對Uber此項收購不應視為單一企業行為，應置於整體計程車運輸市場的產業政策評估中審慎審查，避免平台企業以收購方式大規模併吞車隊資源，進一步破壞傳統業者生存空間，導致市場壟斷。

工會強調，台灣計程車駕駛長年努力維繫公共交通運輸服務與社會安全網，任何新進者都應建立在「公平競爭」、「照顧駕駛」與「穩定產業」的原則下，而非短期資本操作。

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