洗澡不關門「地毯毀了」！日旅館索賠6萬　中國大學生喊窮被罵爆

圖文／鏡週刊

中國一名大學生在日本旅遊期間入住某旅館，因洗澡時未關浴室門，導致大量水滲入房間，嚴重浸濕地毯。旅館評估後指出，共有15塊地毯無法再使用，必須全面更換，向房客索賠6萬日圓（約新台幣1萬2589元），但這名中國學生不願賠償，在社群平台發文質疑旅館收費「不合理」，引發爭議。

據該名中國遊客發文自述，他認為只是「把地毯弄濕」，頂多用拖把擦乾便可處理，不該因此要求賠償，更質疑旅館排水設計不良，才會導致水外溢。他也強調，自己只是「窮遊」的大學生，難以負擔高額費用，希望能「減少損失或免賠錢」。

▲ 房客質疑旅館排水設計不良，導致水外溢，更強調自己是「窮遊」的大學生，難以負擔高額費用。（翻攝自X）

業者對此則出示詳細報價單，說明15塊地毯更換費為1萬5千日圓、施工費2萬5千日圓，另加上因房間無法使用而產生的營業損失2萬日圓，共計6萬日圓（約新台幣1萬2589元）。

▲ 旅館方面出示詳細報價單，說明地毯修繕費用及損失。（翻攝自X）

網友認為旅館收費合理，紛紛批評這名旅客「那麼窮，為何還要出國旅行呢」、「不是窮沒錢，只是不想付」、「看那浸水程度根本不是拖把可以解決，旅館要求的金額很仁心了」、「從地毯的尺寸來看，蓄意破壞的可能性更大吧？洗澡濺水能淹15塊地毯？當別人都沒開門洗澡過喔」、「這個木板要掛了，之後會膨脹變形」。

也有人批評這名中國遊客「不管別人設計的怎樣，弄壞別人裝潢就是賠錢，都還沒求償因為他造成的營業損失咧」、「窮遊，也是需要賠償酒店損失的，窮遊不是賴帳理由」。

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