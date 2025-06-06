女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

▲美國加州聖荷西一名神經科女醫師瓦莉婭（Harjasleen Walia）去餐廳吃飯吃一道泰國開胃菜，因為太辣竟燒傷口腔、食道和聲帶，導致永久性損傷，但餐廳否認瓦莉婭的指控。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

吃辣對部分民眾來說很過癮，但不擅長吃辣的人吃過量可能導致身體受傷。美國加州聖荷西一名神經科女醫師瓦莉婭（Harjasleen Walia）去一間名為「Coup de Thai」的餐廳吃飯，卻因吃下太辣的開胃菜，對食道造成永久性傷害。事後業者否認瓦莉婭的指控，她也開告求償。

根據外媒《聖荷西信使報》報導，當地一名神經科女醫師瓦莉婭於2023年7月向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，她自稱去洛斯蓋圖市中心餐廳Coup de Thai用餐，吃到店內的開胃菜「龍珠」（Dragon Balls），發現辣度超過她所能負荷的；瓦莉婭的食道、聲帶和右邊鼻孔內側都被燒傷，經治療後仍造成「永久性損傷」。

據悉，瓦莉婭指控的餐廳Coup de Thai在2023年10月透過一份法庭文件，否認瓦莉婭的指控，也不承認是他們造成她永久性損傷。但瓦莉婭主張，龍珠這道菜在介紹中是辣的，她有要求店員減低辣度，強調自己「不能忍受辣的食物」，對方也表示會把這道菜做得不那麼辣。

因此瓦莉婭放心開吃，沒想到食物放進口中一剎那，她感到整個嘴巴、口腔頂部、舌頭、喉嚨和鼻子都像被火灼燒一樣，她當下狂流淚、流鼻涕和咳嗽，甚至一度失聲，事後經診斷也確定是辣椒造成她口腔內部「化學燒傷」。

即便Coup de Thai的一名主管表示，他們開業至今從未聽過有客人吃飯後因菜餚燙傷或燒傷而就醫，希望瓦莉婭提供醫療紀錄，及要求她再次接受體檢。而瓦莉婭目前正在尋求賠償，包括她的醫療費用及不能工作所影響的損失。

而瓦莉婭與餐廳的訴訟進行至今，在今年5月她提交的一份文件顯示，她放棄讓原本的律師替她辯護，選擇自我辯護，但她並未說明為何放棄自己的律師；而之前代表瓦莉婭的律師則表示，不打算評論為何不再代替瓦莉婭。

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