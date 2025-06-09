　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普震怒！洛杉磯暴動男登「FBI頭號通緝犯」　懸賞150萬全民抓人

嫌犯身（左圖）身穿黑色上衣、戴鴨舌帽與圖騰面罩，被拍到向警方車輛投擲物品（右圖）。（翻攝X@CollinRugg）

圖文／鏡週刊

美國加州洛杉磯爆發針對移民及海關執法局（ICE）突襲行動的抗議活動，其中一名參與帕拉蒙地區抗議的男子，因向執法人員投擲石塊、破壞公物車，導致一名聯邦警員受傷，被聯邦調查局（FBI）列入「頭號通緝犯」名單，懸賞高達5萬美元（約新台幣149萬7440元）徵求線索。

根據FBI洛杉磯辦公室聲明，該事件發生於7日下午3點半左右，地點為阿隆德拉大道（Alondra Blvd）。官方未公布嫌犯身分、傷勢及損壞情況細節，但強調此人「應視為持武器且具危險性」，呼籲知情者提供線索。

《KTLA》報導，這起事件發生在週末洛杉磯地區接連發生ICE突襲與民眾抗議之後。聯邦政府對此升高因應層級，總統川普8日下令調派2000名國民兵進駐，聲稱這是「為了回應已持續太久的無政府狀態」。

川普在社群平台Truth Social發文寫道，「洛杉磯這座曾經偉大的城市，如今已被非法移民與罪犯入侵。現在，暴力叛亂的暴民攻擊我們的聯邦探員，企圖阻止遣返行動——但這些無法無天的暴動只會加強我們的決心。我已指示國土安全部長、國防部長與司法部長全力配合，徹底解放洛杉磯，驅逐非法移民，恢復秩序！」

川普震怒！洛杉磯暴動男登「FBI頭號通緝犯」　懸賞150萬全民抓人

▲ FBI發出通緝公告，該名嫌犯被列為「高度危險人物」。（翻攝X@FBILosAngeles）

然而，加州州長紐森（Gavin Newsom）對川普政府強硬作為表示強烈不滿，批評「此舉只會進一步升高緊張」，並與多名聯邦與地方民代聯合發表聲明，譴責聯邦未經協調動用加州國民兵是「煽動性聯邦接管行為」，強調加州團結一致，反對混亂與挑釁。

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）8日下午也發表聲明，譴責川普政府讓危險升級、意在挑起混亂。她痛批，「這不是為了公共安全，而是為了煽動對移民社群的恐懼。」儘管聯邦壓力持續升高，加州地方與州層級官員仍呼籲抗議民眾保持和平，提醒大眾捍衛自身合法權利。

更多鏡週刊報導
川普19歲帥兒談戀愛了！女友超棒　白宮特勤「神助攻」
馬斯克爆他在淫魔名單「秒刪文惹議」　川普怒嗆：敢資助民主黨就完蛋！
神救3冠軍點！艾卡拉茲激戰5小時29分　史詩逆轉勝辛納奪法網二連霸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包！交往1年相戀→懷孕時間軸一
劉品言生日會「連晨翔突襲闖入」　1年前深情眼神早露餡
劉品言半個月前「深U秀事業線」看不出懷孕　主持人疑說溜嘴當媽
快訊／亞大附醫婦科主任爆性騷　院方出手：暫停院內各項業務
劉品言、連晨翔拍MV擦愛火！　「媒人」戴愛玲激動：非常開心
連晨翔主動追求劉品言！同事升溫戀人「時機點」曝光
劉品言、連晨翔雙曬喜訊！　整排藍勾勾湧入…宋芸樺：我要哭了
劉品言公開預產期　婚宴喊卡原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

物價飛漲！日營養午餐主菜「唐揚雞」只有1塊　網批：太寒酸

以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

瑞典「環保少女」乘船闖加薩！　全員遭以色列軍方拘留

大讚妮妃雅！　LA同志遊行皇后：讓世界看見台灣「同婚成就」

他騎車竟遭「風箏線」割喉身亡！　後座妻子驚恐目睹

川普震怒！洛杉磯暴動男登「FBI頭號通緝犯」　懸賞150萬全民抓人

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

物價飛漲！日營養午餐主菜「唐揚雞」只有1塊　網批：太寒酸

以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

瑞典「環保少女」乘船闖加薩！　全員遭以色列軍方拘留

大讚妮妃雅！　LA同志遊行皇后：讓世界看見台灣「同婚成就」

他騎車竟遭「風箏線」割喉身亡！　後座妻子驚恐目睹

川普震怒！洛杉磯暴動男登「FBI頭號通緝犯」　懸賞150萬全民抓人

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

9月起「國中男女」都可打HPV疫苗！醫示警「成人2狀況」也要打

包養妹變工程師！「甜心爸」發現有小王　掐脖硬上還炒她魷魚

物價飛漲！日營養午餐主菜「唐揚雞」只有1塊　網批：太寒酸

台積電睽違3個月收復千元大關　終場1005元作收、漲幅1.01%

宋柏緯突現身酒吧！「從清醒喝到天亮」粉看呆：不可能這麼帥

快訊／通緝犯拒捕催油門落跑　衝人行道棄車逃！貨車司機衰遭撞

首輪熱門減一？蘇嵐鴻傾向不選秀　高雄市淘汰遺憾落淚

以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

台積電除息前站穩千元　台股漲129點收21790

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

國際熱門新聞

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

DJ變臥底　烏「蜘蛛網行動」主謀身份曝

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

洛杉磯抗議升溫　目擊者曝警「瞄準開槍」

川普擬再派「500名海軍陸戰隊」支援洛杉磯

以色列尋獲遺體　證實哈瑪斯領袖遭擊斃

北韓「犯這16罪」處死！3高中生看韓劇遭槍決

男童誇「好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！

準備登機時聽到雞叫　他見「專屬雞艙」傻眼

誰接任馬斯克？美媒點名5位科技大咖

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面