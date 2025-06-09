川普震怒！洛杉磯暴動男登「FBI頭號通緝犯」　懸賞150萬全民抓人

圖文／鏡週刊

美國加州洛杉磯爆發針對移民及海關執法局（ICE）突襲行動的抗議活動，其中一名參與帕拉蒙地區抗議的男子，因向執法人員投擲石塊、破壞公物車，導致一名聯邦警員受傷，被聯邦調查局（FBI）列入「頭號通緝犯」名單，懸賞高達5萬美元（約新台幣149萬7440元）徵求線索。

根據FBI洛杉磯辦公室聲明，該事件發生於7日下午3點半左右，地點為阿隆德拉大道（Alondra Blvd）。官方未公布嫌犯身分、傷勢及損壞情況細節，但強調此人「應視為持武器且具危險性」，呼籲知情者提供線索。

《KTLA》報導，這起事件發生在週末洛杉磯地區接連發生ICE突襲與民眾抗議之後。聯邦政府對此升高因應層級，總統川普8日下令調派2000名國民兵進駐，聲稱這是「為了回應已持續太久的無政府狀態」。

川普在社群平台Truth Social發文寫道，「洛杉磯這座曾經偉大的城市，如今已被非法移民與罪犯入侵。現在，暴力叛亂的暴民攻擊我們的聯邦探員，企圖阻止遣返行動——但這些無法無天的暴動只會加強我們的決心。我已指示國土安全部長、國防部長與司法部長全力配合，徹底解放洛杉磯，驅逐非法移民，恢復秩序！」

▲ FBI發出通緝公告，該名嫌犯被列為「高度危險人物」。（翻攝X@FBILosAngeles）

然而，加州州長紐森（Gavin Newsom）對川普政府強硬作為表示強烈不滿，批評「此舉只會進一步升高緊張」，並與多名聯邦與地方民代聯合發表聲明，譴責聯邦未經協調動用加州國民兵是「煽動性聯邦接管行為」，強調加州團結一致，反對混亂與挑釁。

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）8日下午也發表聲明，譴責川普政府讓危險升級、意在挑起混亂。她痛批，「這不是為了公共安全，而是為了煽動對移民社群的恐懼。」儘管聯邦壓力持續升高，加州地方與州層級官員仍呼籲抗議民眾保持和平，提醒大眾捍衛自身合法權利。

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