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明高溫飆34度防午後雷陣雨　南海熱帶擾動周二後可能成颱

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地高溫上看34度，午後留意局部短暫雷陣雨。目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，預估南海擾動發展較強，周二後可觀察是否有生成今年首颱「蝴蝶」，另外，周四隨著低氣壓接近台灣，水氣增加，東半部、南部地區都有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地高溫炎熱，留意午後雷陣雨，環境偏東南風，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有較大雨勢，另外，今晚到明晨東南風和地形舉升作用，東半部及恆春半島有零星短暫雨。溫度方面，明天高溫32至34度，屏東局部地區有36度以上機率。

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林定宜表示，周二、周三環境為東南偏東風，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。周四低氣壓接近台灣，是否發展還要再觀察，屆時東半部、南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後北部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周五至下周日水氣偏多，低氣壓遠離可能引進南方水氣，中南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。

林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來需觀察是否整合或各自發展，以主流模式來看，南海的擾動可能發展較強，往海南移動機率較高，但周二前發展成颱風機率低，預計要周二以後再觀察，目前發展路徑、強度不確定性仍高。

溫度方面，他指出，未來一周各地都在30度以上，溫暖如夏，周四起降雨增加，加上低壓接近，溫度可能略降，但降幅有限。另外，周四起南部、東半部有長浪發生機率，提醒民眾海邊活動要留意。 

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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