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下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

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▲下周有一到兩個熱帶系統發展，下周四可能靠近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

目前南海至菲律賓東側一帶處於大低壓帶，持續有熱帶雲簇消消長長。氣象署指出，該區的系統正在整合中，最快下周二（11日）才可能發展熱帶性低氣壓，下周四最靠近台灣。另外，下周熱帶擾動整合有3大情境，可能有一個或兩個熱帶系統，是否生成颱風，下周二將是觀察關鍵時間點。

中央氣象署預報員李名翔說明，南海到菲律賓東側大低壓帶，有熱帶雲簇消長，南邊低壓帶環流偏大，當中系統還在整合中，最新模式預測，低壓系統整合時機往後延一天，下周二才有機會組織起來，生成熱帶性低氣壓。

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至於後續是否增強為颱風，李名翔表示，美國模式習慣預報強度偏強，認為強度可達颱風，歐洲模式則預測強度介於熱帶低壓和輕度颱風邊緣，因此會不會生成颱風還要觀察。

另外，下周也可能不僅一個熱帶系統。李名翔指出，根據不同預報模式顯示，未來有三種潛在發展可能，第一種是菲律賓東側熱帶擾動發展良好，路徑往台灣東方海面北上，可能帶來天氣影響；第二種則是南海熱帶擾動發展較好，路徑偏西，朝中南半島移動，對台灣影響較小。

李名翔說，第三種情境，就是菲律賓東側和南海兩個熱帶擾動皆發展，但會有交互作用影響，導致後續路徑將出現變數。

李名翔強調，下周熱帶系統發展可能不只一個，究竟是發展為一個或兩個，目前還有不確定性，路徑也變數大，下周二將是觀察的關鍵時間。

▲▼地面天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼氣象署天氣預報圖。（圖／氣象署提供）

▲▼地面天氣圖。（圖／氣象署）

天氣方面，李名翔指出，明日與今天相似，全台白天多雲到晴，中午過後中部以北、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨，局部地區可能出現大雨；清晨與上午則為中南部沿海地區的短暫陣雨時段。

下周一起受東南風影響，各地仍為多雲到晴的型態，午後西半部與東部山區易有雷陣雨，中南部地區亦應留意局部大雨；清晨時段，東部沿海仍有短暫陣雨。

李名翔說明，隨著大低壓帶北抬，下周二、下周三風場轉為偏東風，水氣略減，迎風面的東半部地區偶有不定時短暫陣雨，其餘地區則為多雲到晴，中午過後山區仍有雷陣雨發生機會。若低壓系統通過台灣東部海面，下周四將是低壓系統離台灣最近時間點，東半部與北部地區將可能出現短暫陣雨，中南部山區午後亦有雷陣雨，但若路徑改變，天氣型態也將有所不同。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，下周三前全台持續高溫炎熱，高溫普遍落在31至34度間；尤其下周二西半部受偏東風影響，可能出現沉降作用，局部地區氣溫會更高。至於下周四之後的高溫，仍需視低壓系統的發展與路徑變化而定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

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