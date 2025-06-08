今天各地暖熱留意午後雷雨　後天起首颱「蝴蝶」生成機率高

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地暖熱如夏，午後留意雷陣雨，目前菲律賓東方海面及南海有低壓擾動生成，由於環境適合發展，不排除周二（10日）後生成今年首颱「蝴蝶」。周四（12日）由於台灣位於低壓區內，預計到周六前水氣較多，天氣較不穩定。

中央氣象署預報員林定宜表示，台灣東方及日本南方海面目前是太平洋高壓盤據範圍，南海附近則有西南風，2股風產生交會幅合，可以看到在菲律賓東方海面及南海有低壓擾動生成，這區域適合熱帶擾動發展，是否形成熱帶性低氣壓或颱風還要觀察，目前看起來垂直風切、海水溫度及海水熱含量都適合其發展，但雲圖仍較鬆散，周二後再觀察。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，今天環境偏南風，天氣暖熱，有廣泛午後雷陣雨。明天偏南風，周二菲律賓東方海面有擾動低壓生成，南海也不排除有另一低壓生成，周三（11日）低壓帶位於台灣附近，周四台灣則位於低壓區內，水氣較多，周五（13日）、周六（14日）偏西南風，南邊上來水氣增多，天氣較不穩定。

未來一周天氣，他指出，今天台灣偏南風，大致高溫32、33度，午後中部以北、東北部、東半部降雨明顯，有局部大雨機率，晚間至清晨東南風跟地形交會，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨。

他表示，明天偏南風，西半部地區及東半部山區不定時有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨機率。周二、周三轉東南風，東半部、恆春半島及午後各山區降雨機率高。周四低壓趨近台灣，還要觀察低壓是否進一步整合。周五、周六轉為西南風，帶來豐沛水氣，東南部及南部降雨機率高，其他地區也有午後局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜指出，今天各地高溫32、33度，花東縱谷有36度機率，未來一周沒降雨期間，高溫31至34度，溫暖如夏，低溫25至26度。周四後隨著低壓帶接近，到周六前容易降雨，溫度略微下降。

另外，他也說，周四起台灣南部，東半部及恆春半島要留意長浪發生，提醒民眾海邊活動要留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）