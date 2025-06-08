台美日退役9上將、8中將進行兵推　模擬中共2030年武力犯台

▲前參謀總長李喜明將軍。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

面對中共對台的軍事威脅，台北政經學院基金會8日表示，將以中國2030年武力犯台為背景，於6月10、11日舉辦台海防衛兵推。特別的是，這次兵推參與人士都是重量級，除了前參謀總長李喜明等5位台灣的退役上將，還邀請前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、前日本統合幕僚會議幕僚長岩崎茂等4位上將參加。總體而言，這是一場美日台9位上將、8位中將的兵推。

台北政經學院基金會宣布，將於6月10日、11日，在政大公企中心辦理「台海防衛兵推（Taiwan Defense TTX）」。透過國內、外退役將領，以及國防領域專家的專業，探討在國軍目前籌建戰力全數到位狀況下，預想於2030年因應中共對台用武，國軍軍事戰略與作戰概念的適切性與可行性，並找出我國需強化的國防問題。

根據台北政經學院基金會規劃，出席這次兵推人士都是重量級，台灣方面包括，前參謀總長李喜明上將、前國防部副部長張冠群上將、徐衍璞上將、前陸軍司令胡鎮埔上將、前副總長執行官廖榮鑫空軍上將等5位；另外，包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）、前太平洋總司令布萊爾上將（Admiral Dennis Blair），還有日本前統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將、前海上自衛隊幕僚長武居智久上將等人。

兵推的規劃方面，共分成5個推演編組，分別為管制組、中共（紅）組、台灣組、美國組、與日本組，以桌上兵推方式進行推演。首先，在台灣組方面，主要推演人員是胡鎮埔上將、廖榮鑫上將、前陸軍副總長王興尉中將、前海軍副總長蕭維民中將、前後備指揮部指揮官周皓瑜中將等

美國組方面，除了上述的二位美國海軍上將外，還有前國安會副秘書長陸小榮中將，前空軍副司令林於豹中將；日本組則是上述二位前日本自衛隊上將之外，還包含張冠群上將。

至於擔任假想敵的中共組，則由前陸軍司令徐衍璞上將、前情報參謀次長室情研中心主任王紹華中將、中共軍事學者馬振坤博士，前空軍副司令傅慰孤中將等人擔任顧問。

台北政經學院基金會表示，此案是國內民間單位首次舉辦之兩岸軍事衝突作戰層級的兵棋推演，國內外共9位上將、8位中將共聚一堂，為台海安全與區域和平穩定出謀劃策，是至今具軍事背景人員參演層級最高的兵棋推演。

▼國防部前副部長徐衍璞。（資料照／記者屠惠剛攝）

