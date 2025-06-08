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快訊／40歲男光華商場離奇墜落亡　家屬赴殯儀館認屍相驗求真相

記者黃彥傑、潘鳳威／台北報導

台北市中正區光華商場，昨(7)日晚間9時許驚傳墜樓事件，一名40歲劉姓男子自商場6樓墜落。劉男當場死亡，昨日警方於現場勘驗後，初步排除他殺等外力介入，但家屬認為仍有諸多疑點。今(8)日下午檢察官前往殯儀館相驗遺體，家屬也趕赴現盼望檢警查明真相。

▲▼ 昨日晚間一名劉姓男子於光華商場墜落身亡，今日下午家屬與檢察官前往殯儀館驗屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲劉姓男子昨日於光華商場墜樓身亡，今日下午劉男家屬與檢察官前往殯儀館驗屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

40歲劉姓男子昨日晚間9時29分許，不明原因於光華商場大樓6樓外設樓梯墜落。救護人員趕抵後發現劉男頭顱破裂、耳朵流血，已明顯死亡。經警方現場勘驗後，初步排除他殺、也無外力介入跡象。

▲▼ 昨日晚間一名劉姓男子於光華商場墜落身亡，今日下午家屬與檢察官前往殯儀館驗屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，劉男在三創某3C用品店打工，對光華商場內部動線及結構相當熟悉。家屬表示劉男無精神疾病史，近期身心狀況也未出現異常。由於現場沒有發現遺書，但死者手機設有密碼，警方已進行數位鑑定，以釐清確切動機與死因。

今日下午1時許，檢察官偕同法醫前往第二殯儀館對死者相驗。家屬也趕赴到場，神情哀戚，現場氣氛凝重，並悲痛求 檢警查明真相，還原事實經過。

▲▼ 光華商場墜落案相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 光華商場墜落案相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

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