偷嘉義吳鳳廟百年古蹟！離奇夢到「吳鳳」本人追討　4賊狼狽落網

記者翁伊森、劉人豪 ／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟5月27日遭竊，廟裡放置的神桌、香爐及燭臺等物皆不翼而飛，警獲報後陸續在苗栗縣、桃園市等地，逮捕涉案4名竊嫌，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。其中1名竊賊指出，連續幾天做夢被紅色人跟他討偷走的物品，後來才發現紅衣人就是吳鳳廟祭祀的吳鳳本人，冥冥中覺得會被逮。

▲吳鳳廟神桌、香爐及燭臺等物遭竊，警獲報後逮到4嫌。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方人員5月27日於在臉書PＯ文請求民眾協尋，指遭竊時間應是5月26日晚上到27日凌晨之間。廟桌上桌寬度約209、長度約84.5公分；下桌寬127、長約124公分，希望收購神桌的店家老闆們能多留意，被偷竊之物品皆有落款，有看到的民眾請盡速與廟方聯絡。消息一出，網友紛紛留言「太誇張了吧」、「連廟桌都搬走，也太明目張膽了吧」、「一定是識貨的人」。

▲吳鳳廟遭竊物品一覽。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方獲報後經清查，發現廟內百年供桌、香爐及燭台等古物遭竊，在抽絲剝繭之下鎖定4名宮廟大盜涉嫌重大。陸續在苗栗縣、桃園市等地，逮捕25歲楊姓男子、19歲賴姓男子、26歲蘇姓男子、33歲楊姓男子等4名竊嫌；另在苗栗縣1處民宅及台中市1處廢棄工廠內起獲遭竊供桌等相關證物，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。中埔鄉鄉長李碧雲對中埔員警連日積極查緝，並順利將失竊之百年古蹟取回予以肯定及表揚。

據了解，賴男本身有宗教信仰，到案後說連續幾天都夢到穿紅色衣服的人，側坐在馬上跟他討偷走的物品，後來才發現，該名紅衣人就是吳鳳廟祭祀的吳鳳本人，冥冥中覺得會被逮。

▲全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

中埔警分局呼籲，犯罪分子若心存僥倖，意圖危害社會治安，警方一定積極查緝到案、依法究辦，以維護社會治安。如民眾發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案，共同維護人民生命財產安全。