驚心動魄6小時！里長創下營救豬仔最快紀錄　婉拒好心人原因曝

記者白珈陽／台中報導

台中李姓、林姓女大生被誘騙至柬埔寨3個月，昨天（7日）深夜在多方協助下獲救返台，李女的爺爺擔心已久，終於盼得孫女回家，爺孫倆激動地深深相擁。沙鹿區美仁里長陳建良是2名女大生獲救的大功臣，陳今天受訪說明營救過程，並透露有許多熱心民眾得知2女受困，希望提出協助。

▲沙鹿區美仁里長陳建良受訪說明營救過程。（圖／民眾提供）



陳建良表示，他6月6日上午11時許獲知李姓女大生受困柬埔寨，他向校方、家屬以及當地朋友聯繫後，確認真有此事，立即請求當地的台商友人幫忙，經雙方溝通2名女大生受困何處、該如何進行營救，結果當天下午4時許就傳來「可以放人」的好消息，速度非常快。

陳說，不過，當時只是聽說可以放人，但還沒真正見到人，能否真正救出還是一個問號，直到又過了1個小時，得知2女真的被放出來了，才放下心。

▲李姓女大生昨晚回到家，與爺爺相擁。（圖／記者許權毅攝）



陳說，本案在2天前新聞曝光後，除了聯繫自己台商朋友外，也有許多來自台北、高雄的民眾，主動致電給他，稱當地也有友人可以提供協助，他非常感謝，但也坦言「能夠處理這方面事務的不會是一般人，事情不要弄得太複雜，怕造成小朋友會有危險」，因而婉拒。

陳提到，在孩子順利獲救後，也有不少民眾得知李的阿公被吃掉（騙走）10多萬元，紛紛表示想要幫忙捐點錢，幫助李家度過難關，不過由於孩子才剛剛回到家，還需要處理情緒，後續若仍需要幫助，他會再協助各方聯繫。

此外，也有民眾跟他說，民眾的孩子也被騙到緬甸，也是近日付了165萬元贖金才獲救回台，陳表示，家長要多關心家中孩子的求職、交友狀況，小心再上當。他也說，感謝本案有多方人士協助，政府也相當重視，才能讓2名女大生迅速獲救。