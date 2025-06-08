警攀大港橋護欄！男子不慎落水命危　高雄港警展現高效率救援

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三號船渠（大港橋下）水域，今天(8日)凌晨，發生一起民眾不慎落水事件。一名男子在參加「浪際餐酒館」舉辦的音樂活動後，於酒後與友人發生爭執，情緒不穩下失足落水。所幸高雄港務警察總隊員警及時發現並英勇救援，成功將該名男子救起送醫。

▲高雄市三號船渠（大港橋下）水域，今天凌晨發生一起民眾不慎落水事件。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在今天(8日)凌晨0時45分。據了解，「浪際餐酒館」於昨晚舉辦大型音樂活動，並邀請知名歌手現場演出，吸引了大量人潮聚集，港區周邊顯得熱鬧擁擠。

不慎落水的是一名36歲的鄭姓男子，他在活動期間飲酒後與同行友人發生爭執，離去時情緒不穩。當他行經大港橋靠近大義端時，不慎失足落入水中。現場執勤員警便發現異常情況，立即趕赴現場查看。員警發現該民眾漂浮水中已無力自救，情況危急。立刻朝他投擲救生圈並通報支援，因鄭男體力不支，有生命危險之虞。

現場員警見狀，不顧自身安危，攀越大港橋護欄至橋下工作平台，用雙手緊拉著鄭男右手支撐漂浮，等待後續支援人力到場。隨後，高雄港務警察總隊的警艇與支援警力迅速抵達現場，順利平安將落水的鄭男子救起。

此次救援過程中，高雄港務警察總隊共增派10名警力支援現場指揮調度與交通安全維護，展現了快速動員與應變效能。該名鄭姓男子被救起後，立即由救護車送往阮綜合醫院進行救治。