不知金邊在柬埔寨！女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市2名科大進修部女大生誤信社群平台徵才廣告，慘被騙到柬埔寨詐騙園區，遭人控制將近3個月後，終於在沙鹿美仁里里長陳建良協助下，於7日晚間平安返台。其中一名李姓女大生今(8日)接受媒體聯訪，還原遭騙經過，表示當時廣告是說到香港工作，去了後公司卻說沒職缺，要改到金邊分公司，「一上白牌車就發現跟想像不一樣，驚覺完蛋、被騙了！」

▲台中李姓女大生在里長（藍衣）、阿姨及阿公的陪同下，還原遭詐騙淪為豬仔經過。（圖／民眾提供）

李姓女大生今現身說法，表示自己與高中好友林女是於3月間透過Threads上發現徵才廣告，說可以外派到香港工作，因此2人毅然決然聯繫公司應徵，但到了香港後，對方卻稱沒有職缺了，要改到「金邊分公司」。李女說，她從沒出過國，也不知道金邊在柬埔寨，是上了公司安排的白牌車後，發現一切跟廣告上、自己想像的完全不一樣，才驚覺完蛋、被騙了！」

李女表示，3月13日被騙、3月14日到金邊後，手機、護照都遭人沒收控管，主要工作是做程式、廣告，每天上班時間長達12至15小時，下班後就是回宿舍洗澡、睡覺，雖然沒有遭到暴力對待，但日常生活都有人盯著，當時心裡相當害怕，「會不會一輩子都要待在這邊生活？」

直到6月份李女才終於抓到空檔，透過手機向在台灣的阿姨求救，里長陳建良獲悉後輾轉查證，確認李女及林女2人真的被騙到柬埔寨，這才與阿公一起籌錢救人，幸好2人平安於7日晚間歸台，結束這3個月驚魂記。

對於為何政府、媒體不斷宣導詐騙防範，2人卻還是落入廣告陷阱？李女則說，當時沒有想那麼多，只是單純想分擔家計，且廣告看起來非常正式、真實，待遇有台幣3.2萬，與林女討論後覺得可行，就決定出發。

李女說，她待的金邊分公司目前還有約10幾個台灣人，昨天回到家以後哭了很久，因為看到阿公、看到家人，「很感謝社會大眾跟媒體，營救、關心我們，當時心裡真的很害怕回不去了！」