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撿到千萬現鈔！泰女垃圾場打開箱子一看大驚　警急尋失主

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子撿到箱子打算拿回家用，沒想到一打開發現裡面有千萬現鈔。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國暖武里府（Nonthaburi）一名女子在公寓垃圾處理區撿到塑膠箱，原本打算拿回家使用，沒想到一打開才發現箱內裝著大量現鈔，總計達1200萬泰銖（約新台幣1097萬元）。

泰媒Thaiger報導，女子烏薩（Usa）5日晚間下班回家之後，發現公寓4樓垃圾處理區有個被棄置的灰色塑膠箱，但其實箱子狀態還算不錯，打算留著自己用，沒想到打開箱子要把裡面東西倒出來時，震驚發現箱內裝著滿滿成捆的1000泰銖面額現鈔。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲烏薩當下無法計算箱內大量現金總額，也不敢數，立刻報警。（圖／翻攝自臉書）

烏薩當下無法計算箱內大量現金總額，也不敢數，立刻報警。員警到場清點之後發現，這1200萬泰銖鈔票被放在男性運動服下方，且箱內也裝著扣繳稅與提及國家廣播與電信委員會（NBTC）的文件，文件上出現塔威沃（Thaweewat）的名字。

警方已經與銀行取得聯繫，得知這一大筆錢是在2020年被提領，不過目前尚未取得監視器畫面，正透過鈔票上的指紋展開進一步調查，尋找失主並查明這筆錢為何會被遺棄在垃圾處理區。

▼警方展開調查尋找千萬現鈔的失主。（圖／翻攝自臉書）

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