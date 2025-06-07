台南民宅晚間火警！屋主「爬到隔壁陽台」逃生　消防員緊急破門

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市新營區7日晚間8時許發生火警，裕民路一處連棟建築突然起火燃燒，火勢一度猛烈延燒至整個一樓，所幸消防人員迅速趕抵撲滅，並成功救出受困在二樓陽台的67歲男屋主，整起事故未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

▲台南新營火警。（圖／記者林東良翻攝）



台南市消防局7日晚間8時09分接獲通報，指裕民路某住宅冒出大量白煙。消防單位立即出動17輛消防車、29名消防員與13名義消趕往現場，新營車組於8時15分抵達，三分鐘後出水搶救，並在8時29分控制火勢，8時33分撲滅火勢，至8時39分完成殘火處理。

▲▼台南新營火警。（圖／記者林東良翻攝）



起火建築為三樓RC結構、頂樓鐵皮加蓋連棟住宅，起火時大門深鎖，整個一樓陷入火海，濃煙直竄二樓。67歲男屋主高姓男子當時受困二樓陽台，後來爬至隔壁住戶陽台，由消防隊架設鋁梯協助其脫困，無人受傷。

據了解，一樓起火處為堆放雜物處，燃燒面積約15平方公尺，屋主表示家中二樓裝有住宅用火災警報器但未啟動。消防人員破門搶救後，逐層搜索未再發現其他受困者，亦無財物損失。

▼台南新營火警。（圖／記者林東良翻攝）



目前火警確切起因仍待火調人員進一步調查，消防局也將針對該地住戶進行防火宣導。相關單位如台電、自來水公司、瓦斯公司、社會局及區公所皆已通知協助後續處理。