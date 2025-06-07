獨／高雄女帶毒弟自首！警備隊「無工具」　竟找派出所處理

▲ 高雄市警察局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子4日帶著吸毒弟弟，到某分局警備隊自首，並要求警方為弟弟驗尿，但警備隊卻以「沒有採驗尿液工具」為由，通知派出所的員警來帶人，引發派出所基層炸鍋。

基層警員向《ETtoday新聞雲》爆料，林姓女子4日時帶著弟弟到分局警備隊，表示弟弟吸毒，希望警方為他弟弟驗尿，大義滅親。沒想到警備隊員警卻以「這是專案的」為由，表示他們不承辦這類案件，反而請派出所的巡邏員警前往現場，將人帶回派出所偵辦。

林女一頭霧水，質疑「我們是來報案的，為什麼受理案件的地點要這樣換來換去？難道警察局裡面沒有統一的處理流程嗎？」對於警備隊將案子推給派出所的做法，她感到相當不滿與莫名其妙。不僅林女質疑，連基層派出所員警也強烈不滿。

▲被投訴的警備隊竟以無工具為由，想把案子交給派出所。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

投訴的派出所員警私下抱怨：「警備隊的警員也有領薪水，他們同樣穿著制服，為什麼就不能受理案件？如果真的不懂，偵查隊就在樓上，隨時可以請教。難道身為警員，遇到案子可以不受理嗎？」這名員警更語帶諷刺地說：「如果警備隊案件都要派出所的警員去受理，那警備隊的薪水是不是也要我來幫你領」？

記者求證被投訴的分局，他們多次強調「沒有推諉不受理，真的是沒有工具」。同時給出回應指出:「由於警備隊現場缺乏採驗尿液工具，因此由隊長聯繫所長，派員前來支援，並將林男帶回派出所製作筆錄，同時採集尿液送驗。倘若檢驗結果呈陽性反應，將會依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦」。

詢問高雄市政府警察局的高層警官，他表示如果警備隊沒有測試工具，的確是可以向派出所請求支援試劑，或是交由派出所處理後續，並不算「推諉」，只是他不能理解的事，這間分局的警備隊樓上就是「偵查隊」，偵查隊應該也有驗毒試劑，直接找偵查隊的同仁下樓支援，會不會比較快？倘若驗出毒品反應，直接就能由偵查隊偵辦，不曉得為何還要找派出所？這個部分還可能要仔細調查才會明朗。

另外詢問負責毒品試劑分發的刑警大隊，他們表示試劑的分發是交給分局，而分局要怎麼分配給底下的派出所、警備隊則是由分局自行決定，不過偵查隊一定會有驗毒試劑。

其實這個分局警備隊跟派出所之間傳出類似的報案爭議並非首次。4年前，一名民眾因信用卡遭盜刷前往警備隊報案，因未攜帶資料，值班警員建議其返家拿取後，可選擇返回警備隊或前往派出所。不料，被害人轉赴派出所報案後，派出所警員向上呈報「推諉報案」，最終該名警備隊警員遭記兩小過。