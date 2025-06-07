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藍白心結「國軍加薪」改期表決？　黃國昌駁斥：記者穿鑿附會寫故事

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「南投黨部主委交接」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲民眾黨主席黃國昌出席「南投黨部主委交接」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌傳出不滿日前在財委會中，藍綠召委私下喬案，讓民眾黨「撥付地方補助款」的提案被丟包，因此與國民黨產生心結，在昨日院會預計表決「軍人待遇條例修正草案」（國軍加薪案）時，自提版本，國民黨最終則決定延期表決。對此，黃國昌今（7日）駁斥，很多記者要怎麼穿鑿附會，要寫故事不是他所能控制。

立法院昨日原本預計處理國軍加薪案的表決，卻傳出黃國昌因不滿日前在財委會中，藍綠召委私下喬好，丟包民眾黨「撥付地方補助款」的提案，因此與國民黨產生心結，民眾黨也進而在昨日自提國軍加薪案版本。

此外，加上國民黨立委黃仁、盧縣一、林倩綺與民眾黨立委林憶君赴關島考察，國民黨考量在民眾黨不支持國民黨版國軍加薪案，加上國民黨人數又不足的情況下，最終決定延至下周二再表決。

黃國昌今日受訪時表示，有關國軍加薪的部分，民眾黨立院黨團的立場非常清楚，百分之百支持，柯文哲在2024年總統大選，是第一個率先主張國防支出要佔GDP3%的候選人，但提高國防預算，不是把所有錢都拿去買硬體，如何提供第一線的國軍能有更好的待遇，這是民眾黨要努力的方向。

黃國昌進一步說明，在義務役部分，民眾黨跟國民黨的主張一致，必須將薪給跟加給，達到最低基本工資的要求，才能讓年輕人在服義務役時，沒有後顧之憂。

至於，志願役的部分，黃國昌強調，民眾黨團認為，將官校級跟基層士兵，三等級必須要區分出來，將級加給1.3萬民眾黨認為已足夠，上校跟中校1.8萬，最重要的基層所有士官兵，則必須提升到2.5萬元，鼓勵更多優秀人才投入志願役。

然而關於藍白心結的傳聞，黃國昌則說，延伸太多了，他在財政委員會發言非常清楚，針對行政院苛扣地方政府一般補助款一事，茲事體大，民眾黨團提出主決議，但付委審查後，民進黨立委竟然在財委會裡耍流氓，藉由霸占主席台要癱瘓議事。

黃國昌表示，因此，民眾黨團當時就直接把主決議從委員會抽出來逕付二讀，不讓民進黨有任何繼續在財委會鬧場的機會，希望早日讓這主決議生效，藍白心結的傳聞，「很多記者要怎麼穿鑿附會，自己寫故事不是我能控制」。

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