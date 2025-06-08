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遊客在日當街被砍傷　中駐日使館：要求日方盡快抓捕嚴懲兇手

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲一中國遊客在日本遭陌生男子刀具襲擊受傷，駐日本使館發佈提醒。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

一名中國遊客6日在日本發生意外，遭到陌生男子持刀具襲擊砍傷，緊急送醫，暫無生命危險。中國駐日本使館昨7日深夜發佈消息稱「有中國遊客在日遭襲」，提醒在日中國公民要加強安全防範，並且證實兇手逃跑中，「要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。」

中國駐日本大使館也在官網首頁發出重要通知，該內文首先指出，據日本媒體報導，6月6日晚，一名中國遊客在日本京都市下京區遭陌生男子刀具襲擊受傷。目前兇手在逃。駐大阪總領事館第一時間聯繫慰問我受傷遊客並向日警方表達關切，要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。

中國駐日本大使館再次提醒在日中國公民特別是來日遊客，加強安全防範，並且提出三點警示：

一、是切實增強安全意識。密切關注當地社會治安形勢，查詢近期惡性案件發生情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域。

二、遵守當地法律法規，如遭遇針對性歧視和糾紛保持冷靜，妥善應對，避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全，並注意保存證據。

三、如遇緊急情況，請及時向當地警方報案，並聯繫中國駐日本使領館或外交部全球領事保護與服務應急熱線求助。

該起事件發生於日本當地時間6日晚20時25分左右，綜合日媒報導指出，日本警方接獲京都市下京區西橋詰町附近人行道「有人被砍傷」，傷者是跟團旅遊，與一步行的男子產生糾紛， 被用疑似刀具的銳器砍傷 ，傷口處從右鎖骨至右側腹附近。

據了解，這名被砍傷男子是中國籍遊客（37歲，男），緊急送醫，無生命危險 。行凶男子在逃，警方以殺人未遂嫌疑展開搜查。逃跑男子身高約1米75，身形偏瘦，戴眼鏡，穿著白色T恤。據稱傷者與該男子並不相識。

今年4月1日，中國駐日本大使館發佈通知稱，近期涉在日中國公民特別是遊客的出行受阻、社會治安、交通事故、電信詐騙等事件頻次增多。日本進入旅遊旺季，大阪世博會也即將開幕，提醒來日中國公民注意旅遊安全。

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