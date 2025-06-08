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襲擊畫面曝！　哥倫比亞總統參選人「頭部中2槍」命危搶救

記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞39歲右派參議員烏里韋（Miguel Uribe）同時也是明年總統大選的熱門參選人，在當地時間7日下午出席競選活動時遭人槍擊，頭部中彈傷勢嚴重，目前仍在搶救中。

綜合外媒報導，事發地點位於波哥大西部的豐蒂邦區（Fontibón），當時烏里韋正在競選活動上與支持者互動，未料突遭不明人士開槍攻擊，而恐怖的襲擊畫面也在網路上瘋傳。

▲▼哥倫比亞總統候選人遭槍擊。（圖／翻攝自X）

▲烏里韋身中數槍，疑似頭部中彈傷勢嚴重。（圖／翻攝自X）

波哥大市長加蘭（Carlos Galán）表示，烏里韋身中數槍，疑似頭部中彈傷勢嚴重，已緊急送醫搶救； 醫護人員最新說法指出，烏里韋總共中了3槍，其中2槍在頭部，目前仍未脫離險境。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也在第一時間發文表達慰問之意，「我不知道如何撫平這樣的痛苦，這是母親的失落，更是國家的傷痕。」

外交部長薩拉比亞（Laura Sarabia）則在社群平台寫道，「暴力永遠不是出路。我真心希望烏里韋能平安無事，早日脫離危險。」

烏里韋所屬的保守派政黨「民主中心黨」（Centro Democrático）強烈譴責此起針對政治人物的暴力行徑，呼籲當局徹查到底。

目前案件仍在調查中，警方尚未透露嫌犯身分與犯案動機，當局強調將全力釐清真相，確保選舉公正與政治穩定。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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