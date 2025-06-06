通緝犯撞臨檢站！被12槍擊斃　27歲警被撞倒地...奮勇開槍還擊

記者邱中岳／台北報導

北市建國高架辛亥匝道6日凌晨0時許發生警員開槍事件，36歲蔡姓男子拒絕接受臨檢，竟兩度開車衝撞臨檢站，其中1名警員被撞倒在橋墩旁，差點又被倒車想逃逸的蔡嫌撞上，另名警員則是四肢有擦挫傷，所幸經過包紮無礙，警員也開12槍反擊，導致蔡嫌中彈身亡。險被撞的2名警員其中1人曾經擔任過公車司機，認為警察工作較穩定，所以才決定報考警專特考班，而兩名勇警的傷勢也曝光。

▲通緝犯開車衝撞臨檢站，警員轟12槍反擊，2名警員分別肢體擦挫傷，還有1人頭部撕裂傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，36歲的蔡男涉及詐欺案件，因未出庭遭台北地檢署發布通緝，且當時車上又查扣到毒品依托咪酯、安非他命等違禁品，所以警方初步研判，蔡姓嫌犯應該是畏懼通緝身分被查獲，才會開車衝撞試圖脫逃，但是卻2度衝撞臨檢站，有1名40歲的鄭姓警員，被撞倒跌坐在橋墩旁，險些又被蔡姓男子倒車迴轉時撞到，警方才連開12槍反擊。

案發當時，北市大安警分局瑞安派出所、警備隊等8名警員，在建國高架辛亥匝道執行臨檢勤務，蔡男開車經過卻拒絕配合警方調查，接著他突然開車往前衝，再倒車轉了大半圈，又催下油門往前衝撞，一名警員當場被撞倒，躺在分隔島旁邊一動不動，導致警備隊鄭姓、沈姓2名警員，分別四肢有擦挫傷，另外沈姓警員則是頭部還有撕裂傷。

▲通緝犯開車衝撞臨檢站警轟12槍反擊，沈姓(左圖左)、鄭姓(左圖右)2警分別受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，被撞倒的沈姓警員，27歲，專35期畢業，畢業後就分發到北市大安分局警備隊服務，從警5年，在案發當時被先被撞倒在橋墩旁，接著蔡姓嫌犯又倒車差點撞上沈，導致沈頭部撕裂傷當場大量出血，肢體有有擦挫傷，但是沈仍然英勇的開槍反擊。

另名40歲的鄭姓警備隊警員，31歲報考警專特考班，因為曾經在當過公車司機等工作，認為警察相當於一般工作有較好的待遇且又穩定，所以才決定從警，從警8年，目前已婚，案發時為了閃避車輛也導致肢體有擦挫傷，當時情況下仍開6槍反擊，瑞安派出所警員見2人被衝撞，當下也加入戰局，連開5槍，共計轟12槍才讓車子停下。

蔡男駕駛的白色車輛停下之後，警方上前查看，發現蔡男腹部及腋下中彈，當場失去生命跡象，車輛駕駛座安全氣囊爆開，地上到處都是散落物品，而蔡男被緊急送往台大醫院搶救，最終仍宣告不治，母親聞訊抵達醫院，得知兒子衝撞臨檢站，所以僅難過詢問兒子傷勢，對其他內容並沒有意見。