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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直批民進黨搞政治鬥爭！　韓國瑜：大罷免若成功台灣民主會發瘋

▲▼立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

為反制大罷免，國民黨立法委員洪孟楷今（7日）在八里區黨部舉辦綜合座談會，會中也邀請立法院長韓國瑜，韓致詞時表示，這次的大罷免就是一場政治鬥爭，這是不可以的，哪有才當上一年就罷免掉的？這太不對了，希望大家出去後要跟大家說，「大罷免若成功，台灣民主一場空」、「大罷免若成功，台灣民主會發瘋」。

洪孟楷今（7日）在八里區黨部舉辦綜合座談會，活動中主持人邀請大家一起高喊，「舉起你的右手反惡罷、反惡罷」，「舉起你的左手挺孟楷、挺孟楷」。

韓國瑜指出，其實從事政治工作，只要看到各行各業的民眾大家快樂平安、可以支撐家庭、教育下一代、社會和諧，這就是他們從事政治活動最大的快樂。

韓國瑜提到，大家都知道立法院工作很辛苦，立法院三黨不過半，院長老得快，去年沒有做院長時，他站在洪孟楷旁邊，他像洪的大哥一樣，今年站在洪孟楷旁邊像他爸爸，壓力很大，一年多頭髮都掉光了，但是心從來沒有冷過，希望台灣越來越進步。

韓國瑜指出，現在面對大罷免，每個人心理壓力都很大，可是為什麽要罷免？因為貪污腐敗、表現不好可以罷免，但是國民黨過去在立法院的表現，勤跑基層、問政認真、永遠笑咪咪。立委手上三把刀，洪孟楷有質詢刀，言之有物，審查預算仔細，有預算的刀，法案刀，看行政機關有沒有依法行政，洪孟楷這麼認真打拼，政治生涯應該要受到大家支持 但是現在竟然要被罷免。

「如果認真努力的立委被政治鬥爭搞到要罷免，這不是民主進步，這是民主退步」，韓國瑜說，每次他在主席台上聽到民進黨喊「大罷免、大成功」，他心裡都在想，這麼認真的立委，真的要這樣做嗎？「大罷免若成功，台灣民主一場空」。

韓國瑜提到，他每次接待國際貴賓時，都會很驕傲的向大家介紹台灣的民主，結果立委要罷免，這不是他們要的，希望八里、淡水地區、全台灣民眾要張開眼睛，這次的大罷免就是一場政治鬥爭，這是不可以的，如果洪孟楷做不好，三年後投票可以做決定，哪有才當上一年就罷免掉的？這太不對了，希望大家出去後要跟大家說，「大罷免若成功，台灣民主一場空」、「大罷免若成功，台灣民主會發瘋」。
 

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