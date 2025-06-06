攜手成大！　台南市府深化產官學合作打造青年友善永續城市

▲台南市副市長趙卿惠與成大副校長陳玉女攜手見證產官學交流，共創青年永續新未來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動城市永續與青年發展，台南市政府與國立成功大學6日於市府舉行「地方治理交流合作會談」，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持，邀集成大副校長陳玉女率領《遠見》USR大學社會責任獎獲獎團隊，與市府各局處代表深入交流，共同探討未來跨域合作方向，並為打造青年友善城市開啟新篇章。

黃偉哲市長表示，青年是城市未來的力量，市府將於今年啟動「青年策略聯盟」，整合包括成大在內的13所大專院校學術與社會資源，構建青年參與公共事務的多元平台。今年底更將與校方簽署MOU，從教育、就業、公共參與到國際交流等面向，提供青年更多發展契機，實踐「青年最有感、最有希望」的施政承諾。

成大副校長陳玉女指出，該校以8項USR獎項榮登全國第一，包括2項首獎、5項楷模獎及1項績優獎，展現成大在永續課程、生態保育、產業共創等領域的實踐力。座談會中，成大也分享獲獎計畫如「CO做夥：成大踏溯與台南共築知識新大學」及「鯨報台南20」等，與市府討論從高齡友善、智慧農業到青年培力等政策議題，強化學術與治理的鏈結，共築永續城市藍圖。