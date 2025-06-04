唯一休閒沒了！金防部禁垂釣祭檢舉獎金制度　士兵轟：小題大作

▲金防部日前頒布禁止士兵垂釣，擬定檢舉制度，引起部分批評聲浪。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門防衛指揮部日前頒布的「夏令期間軍紀安全要求事項」中，包括嚴禁海邊垂釣，且推出「檢舉制度」，成功檢舉1人可獲獎金5000元，引發不滿，認為此舉過於小題大作。對此，金防部表示，國軍每年皆會訂頒相關事項，旨在避免意外發生。

近來不少士兵在匿名社團PO文抱怨，指出長官頒布的夏令期間軍紀安全要求事項中，提到「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚，以維安全，請各單位加強宣導，同時擬定檢舉制度，官兵應勇於檢舉，每檢舉乙員獲頒防衛部獎金5000元。違規者納入輪調及議處」。

有人認為，禁止出海釣魚可以接受，畢竟有迷航飄去大陸的前車之鑑，但有些人島休唯一的休閒活動就剩岸邊垂釣了，此項規定恐怕過於小題大作；也有人質疑，去海邊玩水、游泳，一樣都是去海邊，為什麼釣魚就不行？

針對此事，金防部回應，國軍每年皆訂頒「夏令期間軍紀安全要求事項」，嚴禁官兵前往無救生員或未開放之海邊、河川、水庫、湖泊、池塘等水域戲水、遊泳或垂釣，本次宣導事項，旨在避免官兵意外肇生。

▲▼士兵PO文抱怨，認為該規定過於小題大作。（圖／翻攝自臉書）

