十年造十舟！澎湖五德國小「西瓜號」啟航　見證海洋教育新里程

▲澎湖五德國小第十艘手作獨木舟「西瓜號」圓滿下水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

澎湖縣馬公市五德國民小學今（3日）隆重舉行「西瓜號」拼板獨木舟下水典禮，全校師生與來賓共同見證這艘由學生親手打造的獨木舟正式啟航，為學校推行十年的海洋教育課程寫下璀璨篇章。

這項獨特的海洋教育課程自2015年啟動以來，已成功帶領學生完成十艘各具特色的手作獨木舟。今年由第80屆畢業生集體創作的「西瓜號」，特別採用傳統拼板工藝技法，從設計構思到實際製作，全程由學生參與完成。鮮豔的西瓜圖案船身，不僅展現孩子們的創意巧思，更蘊含著對同窗情誼的美好祝福。

下水儀式別具巧思地融合中西文化元素，既遵循西方航海傳統舉行香檳祈福儀式，又結合澎湖在地特色的「擲吉」習俗。師生們歡樂地拋撒糖果、炸棗等吉祥食品，現場更準備清涼西瓜與來賓分享，為新船注入滿滿祝福能量。

澎湖縣政府教育處李靜嵐副處長與馬公市黃健忠市長特別蒞臨參與，見證這場別開生面的海洋教育成果展。值得一提的是，雖然典禮前仍陰雨綿綿，活動正式開始時卻奇蹟似地放晴，彷彿上天也為這群小小造船師獻上祝福。

十年來，五德國小透過獨木舟製作課程，不僅傳承傳統造船技藝，更培養學子團隊合作與問題解決能力。每艘獨木舟都承載著孩子們的夢想與汗水，成為連結澎湖海洋文化與生命教育的最佳見證。