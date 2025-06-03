羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

▲國民黨團首席副書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，國民黨立委羅智強被罷團爆料，日前利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘。羅智強得知消息後澄清，自己沒有柯的電話，也沒有LINE，怎麼打電話？羅智強今（3日）在臉書不滿指出，他已澄清沒有打給柯，但罷團仍大肆宣傳，因此，他要「告大安罷團，求償一百萬」。

羅智強指出，大安罷團造謠他在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾柯建銘，綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式。

羅智強說，罷團竟敢公然聲稱他「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不講話」。說得跟現場目擊者一樣，造謠毫無底線。他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘過，何來「打電話」、「無聲騷擾」之說？更別說在朝野協商期間做這種事。

羅智強表示，這根本是一翻兩瞪眼的事，把柯建銘手機的通聯紀錄、與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然。但荒謬的是，這種連一般人聽了都覺得無稽的謠言，大安罷團卻當成寶，轉傳、放大、帶風向，綠媒配合演出，毫無查證，不問是非。

羅智強強調，事實上，真正擾亂議事的是誰？每當柯建銘在場，他冗長空洞的發言、不斷打斷他人發言的霸道行徑，才是真正讓朝野協商變調的源頭。結果，罷團與綠媒選擇對這些視若無睹，反而憑空捏造「無聲電話」、「無號碼騷擾」，用心險惡，行徑惡劣。

「我已正式委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償新台幣一百萬元」。羅智強提醒罷團，「你們指控我在協商現場以『無聲電話騷擾柯建銘』，我已第一時間澄清：根本未曾打電話給柯建銘。但大安罷團竟在我澄清之後，還繼續發文堅稱羅智強『惡作劇電話事證明確，時間、地點、人物俱在』。這樣的執意造謠，真是聞所未聞」。

羅智強指出，第一次造謠，或可辯稱是「誤會」。但在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意。「那麼——法院見吧。我等著大安罷團來賠這一百萬」。

