　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

▲▼國民黨立法案黨團召開「擴大內需！普發現金！--公布黨版【因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例】草案」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委柯志恩出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團首席副書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

全台大罷免如火如荼進行，國民黨立委羅智強被罷團爆料，日前利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘。羅智強得知消息後澄清，自己沒有柯的電話，也沒有LINE，怎麼打電話？羅智強今（3日）在臉書不滿指出，他已澄清沒有打給柯，但罷團仍大肆宣傳，因此，他要「告大安罷團，求償一百萬」。

羅智強指出，大安罷團造謠他在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾柯建銘，綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式。

羅智強說，罷團竟敢公然聲稱他「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不講話」。說得跟現場目擊者一樣，造謠毫無底線。他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘過，何來「打電話」、「無聲騷擾」之說？更別說在朝野協商期間做這種事。

羅智強表示，這根本是一翻兩瞪眼的事，把柯建銘手機的通聯紀錄、與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然。但荒謬的是，這種連一般人聽了都覺得無稽的謠言，大安罷團卻當成寶，轉傳、放大、帶風向，綠媒配合演出，毫無查證，不問是非。

羅智強強調，事實上，真正擾亂議事的是誰？每當柯建銘在場，他冗長空洞的發言、不斷打斷他人發言的霸道行徑，才是真正讓朝野協商變調的源頭。結果，罷團與綠媒選擇對這些視若無睹，反而憑空捏造「無聲電話」、「無號碼騷擾」，用心險惡，行徑惡劣。

「我已正式委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償新台幣一百萬元」。羅智強提醒罷團，「你們指控我在協商現場以『無聲電話騷擾柯建銘』，我已第一時間澄清：根本未曾打電話給柯建銘。但大安罷團竟在我澄清之後，還繼續發文堅稱羅智強『惡作劇電話事證明確，時間、地點、人物俱在』。這樣的執意造謠，真是聞所未聞」。

羅智強指出，第一次造謠，或可辯稱是「誤會」。但在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意。「那麼——法院見吧。我等著大安罷團來賠這一百萬」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女看護驚喊：老闆不要！報到第1天被逼手淫「復健」
台積電營收年增30%！魏哲家喊話股民支持：大家知道我的意思
30歲單親媽頸椎骨折亡！嬤悲痛認屍...不忍帶9歲孫女見媽媽
快訊／台積電股東會起跑！早盤開高走高　台股大漲
快訊／陳怡君涉貪300萬今起訴　法院下午決定延押或交保
快訊／台積電股東會湧人潮　勞團拉布條抗議：死傷慘重！
周杰倫遊日「山下智久驚喜當地陪」！1歌詞曝私交
快訊／線狀對流接近！　鄭明典示警「將有狂風暴雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

烏克蘭無人機新戰法　綠委示警：台灣後方早已不是安全地帶

罷瑤連署書「被罷免人」竟填錯　吳思瑤回應了：情節一次比一次扯

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

台中超巨蛋地點爭奪戰　水湳經貿園區擊敗這5塊地

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

烏克蘭無人機新戰法　綠委示警：台灣後方早已不是安全地帶

罷瑤連署書「被罷免人」竟填錯　吳思瑤回應了：情節一次比一次扯

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

台中超巨蛋地點爭奪戰　水湳經貿園區擊敗這5塊地

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

「林聰明沙鍋魚頭」台北二店插旗101　預計7月初開幕

魏哲家喊話股民支持台積電　不改幽默本色笑稱「大家知道我的意思」

台中5座國際地標coming soon　首排房價最低5字頭

女看護超可憐！報到第1天被3度猥褻　色男逼「揉捏蛋蛋」復健

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

快訊／台積電股東會起跑！漲19元至965　台股大漲逾230點

單親媽自摔相驗死因曝！嬤獨藏悲痛認屍...不忍帶9歲孫女見媽媽

快訊／議員陳怡君涉貪300萬今起訴　法院下午決定延押或交保

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

【這什麼鬼！】爸惡整娃把檸檬當荔枝餵 她變痛苦變具????

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

烏克蘭無人機新戰法　綠委警告1事

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協

黃國昌控私用公務車　蔡清祥秀圖打臉了

更多熱門

相關新聞

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

國民黨在台北市推動罷免綠委吳思瑤，不料卻接連發生幽靈連署、領銜人張克晉退出、更換領銜人失敗等事件，如今又爆出有142件連署書「被罷免人填錯」。對此，吳思瑤2日感嘆，為了罷免她而發生的奇葩事件，情節真的是一天比一天離奇，一次比一次更扯。

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

罷團爆電話騷擾柯建銘　羅智強揭真相開嗆

罷團爆電話騷擾柯建銘　羅智強揭真相開嗆

罷免沒幫忙？郭昭巖今送部分連署書給黨部　坦言民眾會怕不敢簽

罷免沒幫忙？郭昭巖今送部分連署書給黨部　坦言民眾會怕不敢簽

鍾小平送1049份連署書稱「簽出來的」　吳沛憶提醒：勿以身試法

鍾小平送1049份連署書稱「簽出來的」　吳沛憶提醒：勿以身試法

關鍵字：

羅智強罷團柯建銘騷擾大罷免大罷免羅智強

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面