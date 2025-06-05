駁斥打電話騷擾柯建銘！　羅智強調通聯自清：「這2日」沒打過電話

▲駁斥打電話騷擾柯建銘，羅智強調通聯自清。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

罷團「大安強強滾」日前控訴，國民黨立委羅智強在黨團協商會議中，打電話給民進黨團總召柯建銘，干擾議事進行，羅智強強調是造謠，且不只對大安罷團提起訴訟，更加告柯建銘、綠委王義川、陳培瑜各求償100萬。羅智強今（5日）直接到立法院中華電信調出通聯紀錄，而記錄顯示，5月8日及15日手機根本沒有撥電話出去，呼籲民進黨不要再造低級又低能的謊言。

針對罷團指出羅智強在朝野協商時打給柯建銘，羅智強已經為此開告柯建銘、罷團、王義川及陳培瑜。羅智強今特別到立法院的中華電信調出通聯紀錄，羅智強指出，很多謠言不好澄清，可是朝野協商打電話這件事是一翻兩瞪眼的事情。羅智強指出，這次的造謠就是低級又低能的謊言，因為柯建銘都說他接到的是未顯示號碼的來電，請問他如何知道是羅智強打給他的？

「這麼低級的謊言，還可以連續講三天」，羅智強還原當天朝野協商現場，是柯建銘在朝野協商看到電話說，羅智強打給他，羅聽到後當場笑出來，後來柯建銘走過來時，才向柯說，他連柯的手機、line都沒有，如何打給柯，柯建銘才笑笑離開，「但是大安罷團好像坐在旁邊一樣」，跟著一起出來說他打給柯建銘，因此他今天不止調出5月15日的通聯紀錄，他也要把他過去的協商時的通聯紀錄都調出來。

經過約10分鐘調閱，羅智強拿出證明表示，5/15他根本沒有打電話出去，也是因為現在通訊習慣改變，大家也很少通電話，不過後來罷團又有造謠說8日也有打給柯建銘，因此他也去申請8日的通聯紀錄，不過也顯示，8日根本沒有打任何電話出去。

羅智強呼籲民進黨，現在通聯紀錄出來了，按照柯建銘真男人的標準，堅定相信他有打給柯建銘，民進黨也不要退縮，繼續堅稱他有打給柯建銘，「請你繼續造謠，因為我會對造謠一個告一個」，感謝他們願意當他的「送財童子」，知道他反惡罷需要糧草，就這麼急著送錢來了。



