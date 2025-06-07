快訊／台南官田鐵皮倉庫清晨竄火舌　20平方公尺燒毀

記者林東良／台南報導
台南市官田區一處工業區倉庫今（7）日清晨驚傳火警，清晨5點多傳出濃煙與火舌，現場為工業西路一處1樓鐵皮建築物，燃燒面積約20平方公尺，消防局獲報後火速出動22車、39人馳援，所幸火勢迅速於29分鐘內撲滅，無人員傷亡受困。
台南市消防局表示，起火地點位於官田區工業西路，燃燒物為倉庫內電木板半成品與墊木板，雖一度竄出大量濃煙，但因搶救得宜已順利侷限火勢蔓延。案發時間為清晨5點08分受理報案，22分抵達現場，8分鐘內控制火勢，5點37分完成撲滅。詳細起火原因尚待釐清。
記者林東良／台南報導
台南市官田區一處工業區倉庫今（7）日清晨驚傳火警，清晨5點多傳出濃煙與火舌，現場為工業西路一處1樓鐵皮建築物，燃燒面積約20平方公尺，消防局獲報後火速出動22車、39人馳援，所幸火勢迅速於29分鐘內撲滅，無人員傷亡受困。
台南市消防局表示，起火地點位於官田區工業西路，燃燒物為倉庫內電木板半成品與墊木板，雖一度竄出大量濃煙，但因搶救得宜已順利侷限火勢蔓延。案發時間為清晨5點08分受理報案，22分抵達現場，8分鐘內控制火勢，5點37分完成撲滅。詳細起火原因尚待釐清。
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