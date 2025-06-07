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社會 社會焦點 保障人權

法庭直播草案二讀！律師公會痛批「侵害隱私權」：變公共表演

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲我國目前僅開放憲法法庭直播，律師公會嚴正反對將直播範圍擴及法律審。（資料照／翻攝司法院網頁）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

民眾黨版《法院組織法》直播法庭修法草案在5月23日通過二讀，要將最高法院及大法庭法律審的言詞辯論，以及高等法院、地方法院審理涉及重大公共利益或社會矚目案件的庭審程序，容許以直播等方式公開進行。對此，律師公會強烈反對，強調該做法將使證人、被告乃至其親友面臨來自全社會的檢視，侵害當事人的人格權與隱私權，法院審判過程也將淪為「公共表演」。

律師公會表示，憲法及訴訟法所保障的公開審理，其核心價值在於確保司法程序透明，避免黑箱作業，增進人民對司法的信賴。然而，公開審理並不當然等同於法庭公開播送。公開審理為透過有限且可控的現場旁聽，使社會對審判程序有所監督；至於公開播送則是將庭審過程毫無限制地即時傳播至不特定多數人，涉及人格權之干涉與公平審判原則之侵害，兩者在本質與影響層面皆有重大差異，不應混為一談。

律師公會認為，在事實審層面，庭審往往牽涉證人證述、被告發言、被害人陳述等大量對隱私與個人生活經歷之揭露，如容許公開播送，將使證人、被告乃至其親友面臨來自全社會的檢視，無可避免地在心理上產生額外壓力，影響證人出庭意願甚至改變陳述內容，嚴重妨礙真實發現。再者，公開播送易使案件被置於輿論審判下，當庭內發言或證據揭露遭媒體剪輯、斷章取義或後續被社群傳播評論，公眾觀感往往在程序尚未結束前即已成型。此種外部偏見，不僅對法官審判之獨立性產生重大影響，當事人亦可能因遭標籤化而陷於無法恢復之人格權損害，衝擊無罪推定及公平審判原則。

律師公會強調，在法律審層面，雖然爭點多集中於法律適用，較少直接涉及證據調查，但實務中往往仍需參照下級審所認定之事實基礎，並揭露當事人過往生活背景與身家情況。若直接公開播送，同樣會將當事人或其親屬置於輿論檢視環境，侵害其人格權與隱私權。又公開播送將導致法院審判過程被誤解為一種「公共表演」，各方人員之表現可能受到攝影鏡頭干擾，而非專注於真實發現與法律適用。且隨著深偽技術（deepfake）普及，亦恐造成法庭活動被扭曲、誤導大眾，致使法院公信力受損。

律師公會也參考外國之比較法經驗，指出美國聯邦法院對刑事案件仍一律禁止公開播送，民事案件亦僅以「小範圍、漸進、需實證檢討」為前提；而德國僅開放「聯邦最高法院之裁判宣示」，其餘一律禁止公開播送；日本甚至只能在「被告不在庭的狀況下」拍攝法官入庭到庭審開始之間的兩分鐘，全面禁止公開播送的可能性，以充分保障被告、證人及關係人之權益。反觀，台灣目前缺乏完善網路治理、媒體自律與資訊安全配套，貿然開放恐生更多隱患。

律師公會呼籲，公開審理固應維護，但公開並非毫無限度。現階段將公開播送納入法院組織法，對公平審判、當事人權益及司法公信力都將造成不可逆之衝擊。律師公會基於專業職責與對人權保障的堅持，呼籲立法院審慎評估草案，停止對直播常態化之修法，並優先推動漸進、實證、配套完備之措施，以確保正義得以於法庭內外真正實現。

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