三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

▲蔡正元遭高等法院裁定科技監控。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委蔡正元在三中案裡，因侵占2億8千餘萬元的股款，被依業務侵占、背信等罪判刑3年6月。案件上訴高等法院二審審理中，高院日前裁定蔡正元須接受科技監控，命他戴上電子腳鐐。蔡正元不滿，提出抗告，最高法院審理後，6日駁回抗告確定。

台北地檢署於2018年間對國民黨三中案提起公訴，檢方認為前總統馬英九擔任國民黨主席期間內，國民黨財產遭違法處置，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。

此外，檢方同時也將蔡正元、洪菱霙夫婦，以及岳父洪信行等3人，依照侵占、背信、洗錢、《商業會計法》等罪名提起公訴。一審法院審理後，認為蔡正元趁著中投公司處分中影股權時，藉機侵占2億8千餘萬元的股款，作為清償房貸、競選立委廣告託播等費用，因此依業務侵占、背信等罪，判刑3年6月，並沒收犯罪所得；馬英九、洪菱霙、洪信行等人獲判無罪。蔡正元成為本案中唯一一審有罪的被告。案件上訴第二審，高等法院目前仍在審理中。

▼蔡正元在臉書上刊出戴電子腳鐐的影片。（圖／取自蔡正元臉書）



不過高院4月底再度開庭時，認為蔡正元侵占2億多元，一審又遭判刑，有強烈的逃亡動機；此外，蔡正元先前遭限制出境，時間幾乎達到法定上限的5年，解除限制後，他又頻繁入出國境。因此高院綜合考量後，認為有必要對他進行科技監控，以確保日後審判程序的進行，當庭裁定實施科技監控，讓蔡正元戴上腳鐐。

蔡正元不服，檢具理由提出抗告。他指出，科技監控後他就不能出境出海，等於以科技手段迂迴重現限制出境、出海之效果，對他的人身自由有嚴重的限制。此外，本案至今7年多，他都恪遵法院限制住居的命令，居住在固定住處，也遵期到庭，沒有任何逃亡情事，實在沒有必要對他實施科技監控，又命他定期向科技監控中心報到。

案經最高法院審理後，最高法院認為蔡正元抗告無理由，不予採信，6日駁回蔡正元的抗告。蔡正元遭科技監控後，曾在自己的臉書上發表戴著電子腳鐐的影片，並註明「電子腳鐐可以監控我的行動，但不能封鎖我的心志！」表達不滿。