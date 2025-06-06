　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

▲▼蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡正元遭高等法院裁定科技監控。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委蔡正元在三中案裡，因侵占2億8千餘萬元的股款，被依業務侵占、背信等罪判刑3年6月。案件上訴高等法院二審審理中，高院日前裁定蔡正元須接受科技監控，命他戴上電子腳鐐。蔡正元不滿，提出抗告，最高法院審理後，6日駁回抗告確定。

台北地檢署於2018年間對國民黨三中案提起公訴，檢方認為前總統馬英九擔任國民黨主席期間內，國民黨財產遭違法處置，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。

此外，檢方同時也將蔡正元、洪菱霙夫婦，以及岳父洪信行等3人，依照侵占、背信、洗錢、《商業會計法》等罪名提起公訴。一審法院審理後，認為蔡正元趁著中投公司處分中影股權時，藉機侵占2億8千餘萬元的股款，作為清償房貸、競選立委廣告託播等費用，因此依業務侵占、背信等罪，判刑3年6月，並沒收犯罪所得；馬英九、洪菱霙、洪信行等人獲判無罪。蔡正元成為本案中唯一一審有罪的被告。案件上訴第二審，高等法院目前仍在審理中。

▼蔡正元在臉書上刊出戴電子腳鐐的影片。（圖／取自蔡正元臉書）

▲▼前立委蔡正元在臉書上刊出戴電子腳鐐的影片。（圖／取自蔡正元臉書）

不過高院4月底再度開庭時，認為蔡正元侵占2億多元，一審又遭判刑，有強烈的逃亡動機；此外，蔡正元先前遭限制出境，時間幾乎達到法定上限的5年，解除限制後，他又頻繁入出國境。因此高院綜合考量後，認為有必要對他進行科技監控，以確保日後審判程序的進行，當庭裁定實施科技監控，讓蔡正元戴上腳鐐。

蔡正元不服，檢具理由提出抗告。他指出，科技監控後他就不能出境出海，等於以科技手段迂迴重現限制出境、出海之效果，對他的人身自由有嚴重的限制。此外，本案至今7年多，他都恪遵法院限制住居的命令，居住在固定住處，也遵期到庭，沒有任何逃亡情事，實在沒有必要對他實施科技監控，又命他定期向科技監控中心報到。

案經最高法院審理後，最高法院認為蔡正元抗告無理由，不予採信，6日駁回蔡正元的抗告。蔡正元遭科技監控後，曾在自己的臉書上發表戴著電子腳鐐的影片，並註明「電子腳鐐可以監控我的行動，但不能封鎖我的心志！」表達不滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因
連續45年紀錄中斷？天受宮不見「帝爺公蛇」　夜見10多隻金頭
身分、健保都被廢！福建台師怒嗆：大陸比台灣更民主自由
快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明
驚悚畫面！白牌車桃機載客拒檢硬衝　外籍女慘遭甩出重摔
6國籍航空首推「軍人優先登機」　7/1起上路
建國高架男遭開「12槍擊斃」　被撞2警傷勢曝
氣象署：最快下周二生成首颱「蝴蝶」　路徑變化大
川普、馬斯克「全面開戰」！　BBC分析2人最糟下場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因

搶到飽還賣到翻！工程師神器狂掃演唱會票　士檢屠牛查扣變現

三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

陳佩琪深情傳話　要柯文哲勿穿短褲出庭

喪屍毒梟拒捕卻遭披薩卡關！上膛金牛座備火拚　女友在身旁嚇壞

以為躲過追捕！拒檢通緝犯遊藝場爽玩　鷹眼警秒認出逮人

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因

搶到飽還賣到翻！工程師神器狂掃演唱會票　士檢屠牛查扣變現

三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

陳佩琪深情傳話　要柯文哲勿穿短褲出庭

喪屍毒梟拒捕卻遭披薩卡關！上膛金牛座備火拚　女友在身旁嚇壞

以為躲過追捕！拒檢通緝犯遊藝場爽玩　鷹眼警秒認出逮人

守護暑假戲水安全　南消一大隊實兵操練水域救生技能

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

曾被公司嫌醜　陳瑾緗赴韓修臉變超正小姐姐

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

台南與波蘭羅茲締結姐妹市　黃偉哲宣佈命名「羅茲路」紀念情誼

從索尼歌手變手作網紅　她靠便便靈感創品牌擺脫打工人生

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

社會熱門新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

柯律師反對直接讀硬碟　法官：不早講

副市長之子變色狼！　用周杰倫門票誘正妹飯店夜襲

房仲嗨吸喪屍電子煙撞死男大生遭起訴

12歲弟未現身客運站...15歲姊哭了　催淚背景曝

永康瓦斯外洩封路300米　終於找到洩漏點

「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬

「回春名醫」又出事！貴婦打牛奶針險死昏迷指數3

更多熱門

相關新聞

淫蟲假冒警察性侵高中妹還偷拍　重判8年定讞

淫蟲假冒警察性侵高中妹還偷拍　重判8年定讞

羅姓男子去年2月間在包養網站上認識高中少女小薇（化名），並相約性交易。結果羅男假扮警察，在旅館中威脅少女「交出1萬5千元」、「免費發生性關係」或「送派出所」，少女不得已而發生關係。過程中羅男還趁著少女閉眼不看時，偷拍下性愛過程；事後更藉機威脅少女。少女最後選擇向校方求助，羅男最後遭逮。最高法院審理後，將羅男判刑8年定讞。

幫派收買官兵成共諜　判刑定讞

幫派收買官兵成共諜　判刑定讞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

新北裝潢行殺人案　老闆為子頂罪判刑9月

新北裝潢行殺人案　老闆為子頂罪判刑9月

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

關鍵字：

法律人權蔡正元三中案科技監控電子腳鐐最高法院抗告

讀者迴響

熱門新聞

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

2025首颱要來了？歐美德3模式曝現蹤機率高

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面