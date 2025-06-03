夏季電價上路！吹冷氣「好傷錢包」　台電分享省電3招

▲夏季電價上路，怕開冷氣傷錢包，台電分享省電3招。（圖／翻攝自免費圖庫PhotoAC）

記者趙蔡州／綜合報導

盛夏還沒有到，但全台已經熱得非常有感，許多人早已出動家中冷氣，如今夏季電價6月1日正式啟動，連續4個月電費將上漲，難免讓民眾擔心荷包大失血。對此，台電就傳授了3種相當簡單的省電訣竅，透過行為小改變就可以省電好幾%。

一名女網友近日在Threads表示，她近日跟朋友聊天後，才知道原來多家庭的冷氣夏天都是吹整個晚上的，讓她非常驚訝，因為她習慣晚上吹冷氣「都會設定時」，而讓她比較苦惱的是，每次時間一到冷氣關閉，孩子沒多久就會被熱醒，根本沒辦法好好睡。

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其他網友看了貼文後紛紛表示，「其實冷氣溫度不要設太低，再配上電風扇，就很涼了，也很省電」、「小孩體質都很熱，沒吹真的很難一覺到天亮」、「台灣夏天怎麼可能不吹冷氣」、「我也常常因為開定時被熱醒」、「不只是整晚，許多人是開24小時從來不關機的」、「我們是只要人在，就幾乎冷氣一直開著」。

▲台電分享省電3招。（圖／翻攝自台電臉書粉絲團）

針對夏天開冷氣的問題，台電在臉書粉絲團「台電電力粉絲團」指出，天氣熱爆，不打開冷氣可能身體會熱到趴，一直開冷氣則怕荷包會瘦，其實想省電吹冷氣很簡單，只要3個簡單的方式，透過行為小改變就可以省電好幾%。

台電分享的省電3方式，詳細如下：

第一、冷氣不用開太冷，建議將溫度設定在26至28度之間，設定溫度每提高1度可省電6%，再配合電風扇使用，就可以很涼快，另外晚上睡覺也可以設定舒眠模式，冷氣會隨時間上升2至3度，就不用怕睡到一半被熱醒，也能省電。

第二、每2至3週定期清洗冷氣濾網，可省電10%。

第三、購買冷氣時，記得優先選擇具節能標章、能源效率1級的產品，因為能源標示1級跟5級相較，可以省電37%。