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日政府「大量釋米」卻賣不完！　東京大型商場：不再補貨

日本政府大量釋米卻賣不完　東京大型商場：不再補貨

圖文／鏡週刊

日本米價居高不下，新任農林水產大臣小泉進次郎上任後，宣布釋出30萬噸儲備米讓大型零售商先申請先得，1日小泉進次郎也親自到日本購物中心AEON視察，不過AEON東京品川海濱店開賣首日約有400包滯銷，店方表示，從2日起將不再補貨新的備蓄米。

根據《J-CASTニュース》報導，在與政府簽訂隨意契約後所獲得的儲備米，1日開始在大型零售通路販售，東京都內大型商場中白米堆得跟山一樣高的照片，被越來越多民眾拍下並上傳到社群媒體。

其中AEON東京品川海濱店率先在1日開賣6200袋儲備米，每袋5公斤，含稅售價為2138日圓（約新台幣447元），每戶限購一袋。

當天一大早約有850人排隊，不過開店一小時後隊伍就逐漸散去，之後只剩下零星購買的情況。該店公關接受媒體採訪時表示，「首日約賣出約5800袋，並未售罄。隔天早上8點開店時，還剩下約400袋。」店方也表示，2日之後將不再補貨新的備蓄米。

不過AEON另外3家分店則出現不同景象，2日包含位在千葉的幕張新都心店、名古屋市的熱田店以及大阪巨蛋城店開賣政府儲備米，3家店分別進貨2700袋、4200袋與4800袋，約為品川店的一半左右，都在中午左右就全部售罄。

儲備米販售的情況可能因地區而異，AEON表示，集團計劃將販售店鋪擴展至白米短缺明顯的地區，最終目標是在近1萬家門市販售，但由於目前備貨上限為2萬噸，實際全面鋪貨的時間還未可知。

至於米價是否能如新任農相小泉進次郎所盼望地下調，根據AEON觀察，目前米價沒有變化，也沒有業者開始拋售庫存的跡象，「就現階段而言，要把米價壓在2000日圓左右是很困難的。我們目前以3000多日圓的價格，販售美國產與國產米混合的混米，本月上旬也將推出單純的美國米產品，價格相同。希望大家能將其視為一種選擇。」

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