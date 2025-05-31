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按快門得大獎！捕捉星空奇景　流星花蓮攝影賽最高獎4萬

▲▼2025流星花蓮星空攝影競賽即日起開跑，廣邀全國攝影愛好者參與。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼2025流星花蓮星空攝影競賽即日起開跑，廣邀全國攝影愛好者參與。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮得天獨厚的星空資源與自然美景，花蓮縣政府於即日起至7月15日止，辦理「2025流星花蓮星空攝影競賽」，廣邀全國攝影愛好者參與，用鏡頭記錄花蓮星空下的動人故事，捕捉屬於花蓮的夜空奇景。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府多年來推動「流星花蓮」品牌，舉辦星光音樂會、結合產業及節氣的賞星活動及培訓課程等。此次舉辦攝影競賽，以「星空的故事」為主題，鼓勵參賽者於花蓮縣境內拍攝星光閃耀、銀河壯麗或流星劃過等夜空景象，提升民眾對光害議題的認識，同時帶動星空旅遊風氣，促進在地旅遊發展。

▲▼2025流星花蓮星空攝影競賽即日起開跑，廣邀全國攝影愛好者參與。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

參賽資格不限年齡，無論是專業或業餘攝影者皆可免費報名，作品須於2024年7月1日至2025年7月15日期間（徵件至2025年7月15日止），於花蓮地區進行拍攝，每人投稿上限為3件且不得重複獲獎，本次競賽超過30個獎項名額，總獎金達20萬元，得獎者最高可獲得新台幣4萬元獎金，所有獲獎作品將由產官學界專業評審團進行初選與決選，並於8月初公告得獎名單，更多參賽須知及報名表單請見「流星花蓮」官方網站。

花蓮縣擁有七星潭、大農大富平地森林園區、鹽寮漁港、石梯坪、馬太鞍濕地等眾多觀星熱點，皆為花蓮在地星空攝影的絕佳地點，花蓮縣政府誠摯邀請全民走進自然，仰望星空，發掘花蓮夜晚的寧靜與壯麗，用影像訴說星空的故事。

更多活動詳情請上Facebook流星花蓮或流星花蓮網站查詢。
 

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