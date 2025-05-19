臺法小帆手揚帆啟航！展開文化外交之旅　管碧玲：復振航海文化

▲貴賓們為小帆手致上祝福合影（左1為教育部國教署蔡宜靜組長、左3為彭啟明部長、左5為管碧玲主任委員、右6為法國在台協會龍燁主任、右4為法國再生能源蔡倩傑專案開發總監、右2為法國國際電視5臺副總經理Karine Schroeder）。（圖／海委會提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

海洋委員會、法國在台協會及宜蘭縣立岳明國民中小學，今（19日）於淡水漁人碼頭共同舉辦「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，宣示臺法合作守護海洋的承諾。來自臺灣與法國的師生們將展開為期六天的海上旅程，透過航行交流種下友誼種子，並以實際行動推動海洋教育與國民外交。

活動中，海洋委員會主任委員管碧玲致詞指出，這次阿莫號與好望角號的啟航，不僅代表夢想的起點，也象徵臺灣與世界接軌的航道。岳明國中小自2020年推動「樂觀小帆手‧海洋臺灣夢」計畫以來，年年擴大規模。去年已成功號召全國36所學校、460位小帆手繞島航行，今年的3.0計畫更獲得法國在台協會的大力支持，展現「擁抱海洋，即擁抱世界」的核心理念。

▲即將啟航─貴賓與小帆手們一起與阿莫號及好望角號合影。

管碧玲同時呼應法國自2024年10月起推動的「國家海洋年」行動，強調國際合作對海洋保護的重要性。她表示，這次合作促成了「青年百億海外圓夢基金計畫」中的一環，四位臺灣青年獲邀參與即將在法國尼斯舉行的聯合國海洋大會，成為臺灣躍上國際舞台的重要契機，並特別感謝法國在台協會的積極促成。

法國在台協會主任龍燁也於典禮中表示，感謝海洋委員會對此計畫的全力支持，並期待5月24日在高雄的「法國生活節」與小帆手們再度相見。他也預告，11月將於中山大學舉辦年度「思辨之夜」，希望持續深化臺法雙方在教育與文化領域的交流。

▲管碧玲主任委員與即將出航的小帆手們一起試吹海螺。

啟航典禮中，管碧玲主委宣示「兩項行動、一項承諾」：其一，安排國家海洋研究院四位研究員，攜帶近百萬元的科學儀器，隨船協助學生進行海洋探測；其二，由海巡署全程守護小帆手的航行安全。她也與環境部長彭啟明共同承諾，海委會將負責海上與海面下廢棄物處理，環境部則負責陸源垃圾溯源管理，攜手為孩子們守護潔淨永續的海洋未來。

今年的藍色旅程，將由小帆手們自桃園啟航，途經臺中、澎湖、臺南安平，最終抵達高雄，全程實踐35節次的航海訓練課程內容，包括帆船操作、航行原理、風險管理、海洋生態與星空導航等。學生們不僅從中獲得實作經驗，也學會克服暈船、進行安全演練，累積面對未知挑戰的勇氣與智慧。

▲管碧玲主任委員為小帆手祝福。

岳明國中小校長黃建榮表示，這次航行雖不似動畫角色擁有「惡魔果實」的超能力，但小帆手們憑藉師長支持與堅強意志，將再次揚帆遠航，展現臺灣孩子與世界交朋友的熱情與勇氣，為海洋冒險寫下新篇章。

環境部長彭啟明也指出，透過這段旅程，孩子們能深刻理解海洋微塑膠等環境議題，成為推動海洋永續的實踐者，展現臺灣環境教育的豐沛能量。正如各界所強調，海洋屬於全人類，是我們「共同的海洋」。這次臺法攜手航向蔚藍，不僅是一次國際合作的典範，更是跨文化對話與教育傳承的重要里程碑。期待兩國年輕世代在知識、技藝與行動中，為海洋寫下「守護之約」。

▲啟航典禮大合影。

▲即將啟航─貴賓們眺望阿莫號與好望角號升帆。

▲岳明國中小M&Ocean樂團進行海洋音樂劇表演。