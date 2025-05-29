2025桃園城市變裝嘉年華！5/30可愛人偶陪你提前慶端午　6/7、6/8變裝可免費玩Xpark、手信霧隱城

▲「2025桃園城市變裝嘉年華」即將於下個週末（6/7、6/8）於青埔置地廣場歡樂登場。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

「2025桃園城市變裝嘉年華」即將於下個週末（6/7、6/8）於青埔置地廣場歡樂登場，觀光旅遊局表示，今年主打親子共遊，6/7推出海洋親子變裝造型大賽與親子海洋變裝遊行，前300名參與者有限量知名動漫大禮包與海洋風頭飾，還有專業劇團演出的海洋變裝互動兒童劇，小朋友可開心觀賞還能認識海洋保育知識！6/8則是全球最大COSPLAY賽事「世界COSPLAY高峰會（WCS）」的台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將代表台灣進軍日本參與世界COSPLAY高峰會，爭奪Cosplay世界第一的王座！當天還特別邀請日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」出席演出並舉辦握手見面會，帶來最正宗的日本偶像文化。6/7、6/8還有親子變裝市集，現場提供免費變裝體驗，千萬不要錯過。

桃園觀旅局表示本次桃園城市變裝嘉年華除了豐富的變裝主題活動外，也串聯眾多桃園在地觀光旅遊業者共同合作行銷桃園。5/30下午2點至4點在青埔置地廣場新光影城1樓商場特別邀請桃園蔬食吉祥物「蜜蜂科長」、合作單位「手信霧隱城」與「饅頭家族」的吉祥物人偶，來到置地廣場桃園1樓商場與大小朋友同樂，共同為桃園城市變裝嘉年華提前暖身宣傳！

此外，今年活動加強與桃園市熱門景點合作，推出「景點玩變裝」優惠活動，只要遊客創意變裝造訪合作景點，就可以享有免費入場、兌換好禮與參加抽獎等好康優惠。桃園觀旅局表示，桃園觀光景點主題多元，相當適合遊客朋友發揮創意，搭配景點調性到訪體驗變裝樂趣，這次特別和4個桃園熱門景點合作，推出期間限定的變裝主題優惠：

■桃園新光影城：即日起至6/30，憑變裝打卡至新光影城1樓服務台出示貼文即可領取紅茶飲品（6/7、6/8限定）、紅豆餅等限量兌換券；另外憑新光影城商場內主題餐廳不限金額消費發票，外加裝扮打卡至新光影城1樓服務台出示貼文即可兌換寶可夢卡牌1包。

■Xpark：6/7、6/8只要Cosplay任何動漫角色，就可以免費入場參觀。

■手信霧隱城：即日起至6/30，遊客只要穿上整套Cosplay服裝，就可以免費進入手信霧隱城參觀；另外遊客在手信霧隱城館內拍攝Cosplay照片分享到Instagram或Facebook，並完成指定Hashtag，就可獲得精美小禮物。

■馬祖新村眷村文創園區：即日起至6/29，遊客只要造型變裝參觀馬祖新村眷村文創園區，拍下園區變裝照並掃描現場活動立牌QRCODE上傳變裝照，即可參加抽獎，有機會將全家便利商店禮物卡200元帶回家。

相關活動資訊歡迎至活動官網、桃園觀光導覽網或臉書「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

桃園城市變裝嘉年華網：https://www.tycg-cosplay.com

桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw

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